Nuova Alfa Romeo 4C: il ritorno della coupé sportiva sogno legittimo o utopia?

Nuova Alfa Romeo 4C al momento rappresenta solo un’ipotesi del web. Quelle che vi mostriamo sono infatti le immagini di un render appena pubblicato dal creatore digitale Kleber Silva. Questa mostra come sarebbe una nuova generazione della celebre coupé sportiva uscita di scena negli scorsi anni e che non ha mai venduto tantissimo a dire il vero. Nonostante ciò questa auto ha conquistato il cuore di molti specie tra i fan della casa automobilistica del Biscione, molti dei quali considerano questa vettura come l’ultima vera Alfa Romeo lanciata sul mercato.

Ecco come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo 4C nel caso di ritorno a sorpresa sul mercato

La verità è che sebbene a molti farebbe piacere il ritorno di una nuova Alfa Romeo 4C è al momento altamente improbabile. Come dicevamo poc’anzi questo tipo di auto è troppo di nicchia e il suo sviluppo dunque non sarebbe giustificato. Tuttavia una possibilità potrebbe essere rappresentato dal cosiddetto programma bottega di Alfa Romeo che lo scorso 30 agosto ha rivelato una nuova Alfa Romeo 33 Stradale e che si dice che nei prossimi anni delizierà i numerosi fan del Biscione con una nuova Alfa Romeo Duetto.

Non sappiamo se ciò effettivamente avverrà ma la speranza è l’ultima a morire. In attesa ci consoliamo con questi render della nuova Alfa Romeo 4C che immaginano così il design di questo futuro e per il momento solo ipotetico modello. Appare evidente che il punto di riferimento estetico di questa creazione digitale sia Alfa Romeo Junior. Il SUV compatto rappresenta la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda Alfa Romeo e dunque sembra logico pensare che il suo design in un certo qual modo possa influenzare quello delle future auto del Biscione per garantire una sorta di family feeling tra tutti i nuovi modelli presenti nella gamma dello storico marchio milanese.

Per il momento però sono altre le priorità del Biscione impegnato nel lancio della nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo nella seconda metà del prossimo anno e poi l’anno dopo della nuova Alfa Romeo Giulia che avrà in gamma anche una versione quadrifoglio da mille cavalli. Dunque ci sarà ancora tempo nei prossimi anni per pensare ad una eventuale nuova Alfa Romeo 4C.