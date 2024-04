Peugeot 306 Cabriolet: lo spot del 1994 con Ray Charles entrato nella leggenda

Lo spot della Peugeot 306 Cabriolet è uno dei più affascinanti di sempre. Per il lancio della vettura, disegnata da Pininfarina, la casa automobilistica francese decise di puntare su uno spot in grande stile. Era il 1994 e sono passati 30 anni da quell’anno. Per la nuova scoperta, gli uomini del marketing non si affidarono al solito abbinamento con una bella ragazza, ma coinvolsero addirittura Ray Charles. Proprio lui: il leggendario cantante e pianista statunitense, autentica icona del blues.

Nel video promozionale, nonostante il suo difetto visivo, l’artista americano viene filmato mentre si diverte a guidare l’auto transalpina sul lago salato di Bonneville, sulle note del brano “Georgia on my mind”. Quello spot è entrato nella storia, come altri del marchio del “leone”, che ha spesso gestito al vertice la comunicazione commerciale. Nessuna controfigura: Ray Charles guidò effettivamente la vettura, traendone giovamento, come ebbe modo di confessare in seguito.

Foto Peugeot

Soggetto principale delle riprese fu però la già citata Peugeot 306 Cabriolet, molto apprezzata nel suo periodo storico ed anche oggi, come youngtimer. La prima versione di questa scoperta era disponibile con motore a benzina da 1.8 e 2.0 litri. Nel tempo si aggiunse anche una versione da 1.6 litri. Due le opzioni sul fronte del cambio: meccanico a 5 marce oppure automatico. Il suo look, firmato Pininfarina, sapeva conquistare gli sguardi. La capote in tela era a comando elettrico, per rendere semplice il passaggio da una configurazione all’altra. Una volta abbassata, si nascondeva del tutto alla vista, celata da un coperchio a filo con la carrozzeria.

I lineamenti di questa venivano esaltati soprattutto dai colori metallizzati, che arricchivano la ricca gamma cromatica. In totale, la Peugeot 306 Cabriolet prese forma in circa 78 mila esemplari: un numero rilevante, tenendo conto delle specifiche del modello, nato per regalare belle esperienze di guida en plein-air. Fra le opzioni, anche un hardtop in tinta. Una delle versioni più affascinanti fu la Roland Garros, lanciata nel 1995, che proponeva un abbinamento di nuance accattivante: vernice verde metallizzato, capote bianca e interno in pelle bianca con tessuto a righe. Oggi è molto ricercata.