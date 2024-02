Fiat Strada: il celebre pickup si rinnova in Argentina

Fiat ha annunciato nelle scorse ore in Argentina una completa rivisitazione del suo popolare pick-up Fiat Strada, che comprende un redesign totale, l’introduzione di nuovi motori base, innovazioni nelle attrezzature e nel design esterno, e l’aggiunta di una nuova versione denominata Ultra – il primo pick-up del suo segmento con motore turbo e cambio automatico, rendendolo così il più potente della sua categoria.

Fiat Strada MY24 debutta in Argentina: ecco le principali novità

La gamma di Fiat Strada MY24 in Argentina da adesso in poi sarà composta da 4 versioni: Freedom, Volcano, Ranch e Ultra, disponibili esclusivamente con doppia cabina e 4 porte, evidenziando un significativo cambiamento nel design esterno. La nuova versione Ultra 1.0L Turbo con scatola CVT sarà disponibile a partire da marzo 2024 e si distinguerà per un’esclusiva riprogettazione anteriore, conferendo al modello una personalità unica.

Il motore base di Fiat Strada MY24 sarà aggiornato con l’introduzione del rinomato motore 1.3L Fifefly, che offrirà una potenza di 99 CV e 128 Nm di coppia nelle versioni Freedom, VOLCANO e Ranch Tuttavia, la versione Ultra monterà il motore T200, che genererà una potenza di 120 CV e 200 Nm di coppia.

Le trasmissioni rimarranno invariate, con l’opzione manuale a 5 marce disponibile solo per la versione Freedom e la trasmissione automatica di tipo CVT a 7 marce disponibile nelle versioni Volcano, Ranch e Ultra. Con l’adozione del nuovo motore Fifrefly 1.3L, sarà introdotto un sistema di sterzo elettrico a pignone e cremagliera per l’intera gamma.

La dotazione di serie di Fiat STrada MY24 per l’Argentina sarà potenziata e includerà un quadro strumenti digitale da 3,5″, sistema multimediale Uconnect da 7″ con connettività Android Auto e Apple CarPlay, caricabatterie wireless a induzione per cellulare, porta USB A/C, comandi radio/telefono al volante, telecamera di retromarcia, climatizzatore digitale automatico (esclusa la versione FREEDOM), controllo della trazione TC+, sensori di parcheggio posteriori e altoparlanti tweeter anteriori, tra le altre caratteristiche salienti.

Ogni versione presenterà un design esterno distintivo. La versione Volcano includerà dettagli cromati sulla griglia anteriore e fari Full Led, con interni eleganti abbinati alla pelle nera. Il modello RANCH aggiungerà predellini laterali e tela marittima con la scritta del modello, offrendo interni sofisticati con finiture in pelle nera e marrone. All’interno, tutte le versioni avranno un volante multifunzione e nuovi pannelli porta con finiture di alta qualità.

Il modello FREEDOM potrà trasportare fino a 650 kg e trainare 400 kg (senza freni), mentre le versioni VOLCANO e RANCH avranno una capacità di carico fino a 600 kg e trainare 400 kg (senza freni). L’atteso modello ULTRA 1.0T CVT, disponibile a partire da marzo, sarà il primo nel segmento B-Pickup ad avere un motore turbo. Con una potenza di 120 CV e 200 Nm di coppia, questa versione si distinguerà per il suo design esclusivo, inclusi nuovo paraurti anteriore, ottica a LED, ruote specifiche e un completo equipaggiamento interno con tecnologia avanzata, interni rivestiti in pelle nera con dettagli rossi e una capacità di carico fino a 650 kg e traino di 400 kg (senza freni).

La gamma comprenderà 5 colori disponibili in tonalità pastello e metalliche. La versione ULTRA avrà un colore esclusivo aggiuntivo: Strato Grey. Una vasta gamma di accessori originali MOPAR sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati del marchio o consultabile sul sito.