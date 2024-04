Nuova Fiat Panda 4X4: in un video come potrebbe essere la futura generazione

Nuova Fiat Panda 4X4 potrebbe essere una delle versioni più interessanti della futura generazione di Panda che come sappiamo dovrebbe debuttare nel corso del prossimo mese di luglio. Questa auto convivrà a lungo con la Panda attuale che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano fino al 2030. Per quanto riguarda invece la futura generazione, come sappiamo si trasformerà in un crossover lungo quasi 4 metri dalle linee squadrate da cui poi deriverà anche un secondo crossover più grande che dovrebbe prendere il nome di nuova Fiat Multipla.

Un video anticipa le future linee della nuova Fiat Panda 4X4?

In tanti si domandano se ci sarà davvero con la prossima generazione anche una nuova Fiat Panda 4X4 o Cross e soprattutto come eventualmente potrebbe essere questa versione. A questa domanda ha provato a dare una risposta nelle scorse ore Tommaso D’Amico, designer, architetto e creatore digitale che spesso nel suo canale di YouTube ipotizza attraverso i suoi video render il design di futuri modelli di Fiatr e non solo. Ovviamente la vettura sarebbe molto simile alla versione normale da cui differirebbe solo per pochi dettagli estetici come del resto avviene oggi con l’attuale Panda.

Nel video tra l’altro oltre il possibile design esterno viene anche ipotizzato quello che potrebbe essere il nuovo abitacolo del modello che sarà improntanto alla essenzialità e alla tecnologia come anticipato dallo stesso numero uno della casa automobilistica italiana, l’amministratore delegato Olivier Francois.

Nuova Fiat Panda 4X4 dunque potrebbe essere una delle ipotesi più interessanti a proposito della futura generazione di Panda che potrebbe debuttare il prossimo 11 luglio giornata storica per Fiat. In quella data infatti la casa torinese di Stellantis festeggia i suoi primi 125 anni. Ovviamente sembra abbastanza probabile che come accade sempre per tutte le nuove auto di Stellantis già prima di quella data possano emergere le prime immagini senza veli. Ricordiamo ad esempio quanto avvenuto lo scorso anno con le nuove Fiat Topolino e Fiat 600 ma anche con quanto accaduto quest’anno con Alfa Romeo Junior e con la nuova Lancia Ypsilon.