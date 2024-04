Nuova Fiat Panda: un video svela il suo stile definitivo?

Nuova Fiat Panda sarà un’auto alla portata di tutti. Questo sia per quanto riguarda le versioni ibride sia per quelle elettriche al 100 per cento. L’obiettivo di Fiat con questa auto è quella di portare sul mercato un modello che possa allargare e non di poco la platea dei suoi clienti a livello globale conquistando nuove quote di mercato. Si tratterà infatti di un’auto semplice ed essenziale, dalle linee squadrate e futuristiche che verrà proposta sul mercato a prezzi decisamente concorrenziali.

Nuova Fiat Panda: sarà l’auto con la quale la casa torinese vuole conquistare il mercato in maniera definitiva e duratura?

Nuova Fiat Panda nascerà sulla stessa piattaforma della Citroen C3 che verrà impiegata anche per la nuova Fiat Multipla e per la nuova Citroen C3 Aircross. Ci riferiamo alla Smart Car di Stellantis. Questa auto sarà un crossover lungo 4 metri che porterà il nome di Panda per la prima volta nel segmento B del mercato. Si tratterà di una vera e propria world car che sarà venduta in vari continenti tra cui Europa, Sud America, Africa, Medio Oriente e non si esclude nemmeno il Nord America.

A proposito della nuova Fiat Panda, oggi vi mostriamo un nuovo video render dell’architetto e designer Tommaso D’Amico che ha fornito la sua versione definitiva della futura generazione di questo atteso modello che vedremo forse l’11 luglio 2024 anche se è probabile che le prime immagini senza veli possano trapelare già diversi mesi prima di quella data. Tommaso D’Amico ha immaginato la vettura tenendo conto delle recenti immagini di brevetto apparse sul web e dunque questa ipotesi dovrebbe essere davvero molto vicina a quello che sarà lo stile definitivo di questa auto che si candida a diventare uno dei modelli più venduti in assoluto non solo da Fiat ma dell’intero gruppo Stellantis.