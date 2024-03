Fiat Titano 2025: debutta ufficialmente il nuovo pick-up

Il lancio del nuovo Fiat Titano 2025 segna un momento molto importante per il brand torinese in Brasile, paese in cui vanta una presenza quasi cinquantennale. Il nuovo pick-up si inserisce nel segmento D, ampliando l’offerta del costruttore in un’area di mercato vitale che rappresenta quasi il 30% del totale delle vendite di pick-up.

Con un mix di robustezza, tecnologia avanzata, design accattivante e il volume di carico più ampio della sua categoria, il nuovo Titano punta a rafforzare ulteriormente la posizione dominante della casa automobilistica torinese nel settore dei pick-up nel mercato brasiliano.

Fiat Titano: il nuovo pick-up arriva in Brasile in tre allestimenti

Il design del Titano 2025 è descritto come unione di personalità e robustezza. Le dimensioni imponenti, con una lunghezza di 5330 mm e una larghezza di 2221 mm, sottolineano la grandezza di questo veicolo.

Vanta una notevole altezza da terra di 235 mm e angoli di attacco e uscita che attestano le sue capacità off-road. Inoltre, il volume del cassone si distingue come il più ampio del segmento, evidenziando la funzionalità e la versatilità del nuovo Fiat Titano nel trasporto di carichi pesanti.

L’abitacolo è stato progettato per offrire comfort e praticità, con 27 litri di vani portaoggetti distribuiti in modo intelligente in tutto l’abitacolo e varie soluzioni innovative come i ganci retrattili per borse.

La tecnologia è al centro dell’esperienza di guida, con un quadro strumenti digitale da 4.2 pollici e un display touch centrale da 10 pollici dedicato al sistema di infotainment, che migliorano l’interazione con il veicolo e l’accessibilità alle sue funzioni.

Sotto il cofano c’è un turbodiesel da 180 CV

Sul fronte delle performance, il Fiat Titano 2025 è equipaggiato per affrontare le sfide più ardue del fuoristrada. È dotato di un motore turbodiesel da 2.2 litri e 180 CV e di un sistema di trazione avanzato che offre diverse modalità di guida. Promette di offrire una trazione ottimale in ogni condizione. Il lavoro svolto sulle sospensioni evidenzia l’impegno di Fiat nel bilanciare robustezza e comfort di guida.

Il nuovo Titano si distingue anche per l’attenzione alla sicurezza e all’innovazione tecnologica. Dotata di sei airbag, sistema di assistenza alla discesa e telecamera 360° per l’off-road, il nuovo pick-up Fiat fissa nuovi standard nel segmento. La presenza di sistemi come ESP e controllo di trazione assicura una guida sicura e stabile in ogni circostanza.

Il modello viene proposto in tre allestimenti: Endurance, Volcano e Ranch. Ognuno presenta specifiche uniche che rispondono a diverse esigenze e preferenze dei clienti. I prezzi variano da 219.990 R$ (40.463,55 euro) per la versione Endurance a 259.990 R$ (47.820,89 euro) per la Ranch.