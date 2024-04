DS Automobiles lancia il servizio Geofencing nei suoi ibridi plug-in

Il servizio Geofencing è legato alla nascita di zone a basse emissioni in tutta Europa. In qualsiasi zona, queste zone mirano a limitare il flusso dei veicoli più inquinanti attraverso restrizioni graduali. Sui propulsori ibridi plug-in E-TENSE di DS 4, DS 7 e DS 9, che rappresentano rispettivamente quasi il 40 per cento, 60 per cento e 90 per cento delle vendite di ciascun modello in Europa (dati 2023), Geofencing consente di ottimizzare l’utilizzo di energie diverse al fine di ridurre l’impatto ambientale di un viaggio.

Il geofencing è ora disponibile su DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE e DS 9 E-TENSE dotati di DS IRIS SYSTEM

Avvicinandosi a una zona a traffico limitato, il conducente viene avvisato e, quando entra nell’area delimitata, la modalità elettrica viene selezionata automaticamente se c’è sufficiente energia nella batteria. L’efficienza dei modelli ibridi plug-in può quindi essere massimizzata. Sulla mappa del sistema Connected Navigation, la zona a traffico limitato è contrassegnata in verde e con un’icona.

Dodici “LEZ” sono attualmente in vigore in tutta la Francia: a Parigi, Aix-Marsiglia, Lione, Tolosa, Nizza, Montpellier, Reims, Saint-Etienne, Grenoble, Clermont-Ferrand e Rouen. Circa 30 altre autorità intendono aggiungersi a questa lista. In Europa, una dozzina di paesi stanno introducendo restrizioni simili.

La modalità Geofencing attivo è disponibile su DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE e DS 9 E-TENSE dotati di SISTEMA DS IRIS. Una modalità passiva è stata introdotta anche sulle unità di potenza 100% elettriche, benzina, diesel e ibride per avvisare i conducenti delle zone a basse emissioni, con un percorso alternativo suggerito se il viaggio si spinge oltre l’area interessata.

Il servizio Geofencing si basa sull’aggiornamento Connected Navigation, incluso nel Connect Plus Pack. Questo pacchetto include anche la funzione ChatGPT inclusa nel riconoscimento vocale IRIS, Controllo remoto ed E-Remote, Connected Alarm, Send2Nav e anche EV Trip Planner ed e-Routes (a seconda del modello). Questo pacchetto è di serie su tutti i modelli DS Automobiles per tre anni.