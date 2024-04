Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco come sarebbe con lo stesso stile del SUV Milano

Ieri Alfa Romeo ha svelato il nuovo SUV compatto Milano nuova entry level della sua gamma. Questa vettura con le sue linee inedite per il Biscione ha subito ispirato nuovi render relativi alle future auto di Alfa Romeo che vedremo nei prossimi anni. Ricordiamo infatti che nella seconda metà del 2025 è previsto il lancio della nuova Alfa Romeo Stelvio mentre nel 2026 quello della nuova Alfa Romeo Giulia.

Ecco come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Stelvio in stile Alfa Romeo Milano

A proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo entro la fine del prossimo anno, oggi vi mostriamo un render realizzato dal creatore digitale di Foggia, Salvatore Lepore, che basandosi su Alfa Romeo Milano ha immaginato coì la futura generazione del SUV di segmento D che salvo sorprese dovrebbe essere solo elettrico al 100 per cento anche se molto dipenderà da come andranno le future elezioni negli Stati Uniti e in Europa.

In questo render l’autore si è limitato a modificare anteriore e posteriore per rendere la nuova Alfa Romeo Stelvio simile da questo punto di vista a quanto abbiamo visto ieri con Alfa Romeo Milano. Ovviamente i cambiamenti di design saranno sicuramente maggiori. Infatti anche di profilo l’auto sicuramente cambierà molto. Tuttavia questo render inizia a farci vedere più o meno quelli che potrebbero essere i cambiamenti di Stelvio rispetto al modello attuale. Del resto è probabile che le future auto del Biscione possano assomigliare a Milano per garantire una sorta di family feeling che al momento manca. Infatti se consideriamo anche Tonale, le auto del Biscione in questo momento sono tutte diverse tra di loro.

Dunque maggiore uniformità dello stile sembra essere probabile oltre che auspicabile. Ricordiamo comunque che chi nei giorni scorsi ha visto la nuova Alfa Romeo Stelvio ha definito l’auto come “Meravigliosa”. Si dice infatti che sia ancora più sportiva e aggressiva rispetto al modello attuale.