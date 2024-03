Team Peugeot TotalEnergies: finale sfortunato alla 1812 KM del Qatar

La gara sul Lusail International Circuit, nel quadro del Campionato Mondiale Endurance 2024, ha messo in luce sia i punti di forza che le sfide affrontate dal Team Peugeot TotalEnergies, rivelando momenti di brillante strategia di corsa ma anche di inaspettata sfortuna.

Durante l’evento, le Peugeot 9X8 in gara hanno navigato tra momenti di dominio e disavventure tecniche. La 9X8 n°93, guidata da Jensen, Müller e Vergne, ha tenuto banco tra i primi tre per la quasi totalità dei 335 giri previsti, salvo poi essere tradita dal carburante all’alba del penultimo giro, finendo la sua corsa al settimo posto.

Team Peugeot TotalEnergies: ecco come è andata la gara sul Circuito di Lusail

Un destino beffardo ha colpito questa vettura che, fino a quel momento, aveva dimostrato non solo la propria competitività ma anche una strategia di gara affinata, capace di posizionarsi come seria contendente per le posizioni di vertice.

Parallelamente, il destino della vettura n°94 – affidata a Di Resta, Duval e Vandoorne – ha seguito un percorso ancor più tortuoso. In seguito a un contatto nella fase iniziale della gara, la squadra ha dovuto combattere contro le avversità, compreso un cambio batteria che ha richiesto uno stop prolungato ai box. Questi intoppi non hanno impedito al team di raccogliere dati preziosi per il futuro, nonostante una classificazione finale al 17° posto.

L’episodio più emblematico e sfortunato è stato senza dubbio il problema di rifornimento che ha colpito la Peugeot 9X8 n°93 durante l’ultimo pit stop, costringendo Jean-Eric Vergne a completare il traguardo in modalità elettrica, una circostanza che ha sancito la squalifica della vettura da una posizione quasi sicura sul podio. Questo incidente ha sottolineato l’importanza di ogni dettaglio nella competizione ad alto livello, dove la vittoria può sfuggire per questioni marginali.

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport, ha espresso un cauto ottimismo, riconoscendo la solida prestazione complessiva e il potenziale mostrato dalla 9X8.

L’attenzione si sposta ora verso la prossima stagione, con il lancio della versione 2024 della vettura, che mira a capitalizzare le lezioni apprese e a spingere ulteriormente i confini della performance in pista.

Nico Müller e Stoffel Vandoorne hanno condiviso sentimenti di delusione per le opportunità perdute, ma anche la determinazione a superare gli ostacoli incontrati. La resilienza e il lavoro di squadra dimostrati nonostante le avversità offrono una base solida su cui costruire per le future sfide del FIA World Endurance Championship.