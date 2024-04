Fiat e Abarth inaugurano un nuovo showroom a Londra

Un nuovo showroom segna il ritorno di Fiat a Londra e arriva in un momento entusiasmante per il marchio italiano, dopo il recente lancio della nuova Fiat 600 e Abarth 500e, che ora si affiancano all’iconica Fiat 500 nella gamma in continua espansione del marchio.

Un nuovo showroom Fiat e Abarth è stato aperto presso la concessionaria ammiraglia Stellantis &You a Chiswick, a ovest di Londra

L’apertura rientra nell’ambizioso piano di espansione della rete commerciale Fiat, che prevede un aumento del numero totale delle concessionarie da 76 a 100 nel 2024. Il sito di Chiswick è stato originariamente aggiornato con un investimento di 14,5 milioni di sterline nel 2020, ma ora offrirà ai londinesi la possibilità di accedere e godersi un assaggio della Dolce Vita.

Situato al piano terra dell’edificio, lo spazio presenterà la nuova identità aziendale Dolce Vita del marchio. Presso la concessionaria sarà disponibile per i clienti la scoperta e la prova dell’intera gamma FIAT e Abarth, tra cui la Fiat 500 e la nuova Fiat 600, con entrambi i modelli disponibili in versione elettrica o ibrida, e l’Abarth 500e.

Le strutture all’avanguardia includono anche ampi punti di ricarica per veicoli elettrici per i clienti, un’officina con 12 posti e due punti MOT. Ulteriore supporto è fornito da un hub di ricambi, da una flotta e da un centro business fuori sede, nonché da ulteriori strutture post-vendita nella vicina Brentford. Stellantis &You West London è pienamente operativa e pronta ad accogliere i futuri clienti FIAT e Abarth. Sarà un luogo chiave per FIAT e Abarth a Londra, a supporto della clientela privata, aziendale e mobile.

Damien Dally, Amministratore Delegato Fiat e Abarth, ha dichiarato: “Il ritorno a Londra per FIAT e Abarth rappresenta uno sviluppo importante per il nostro marchio, e la location di Chiswick è perfetta per noi. La nostra gamma di prodotti sta crescendo rapidamente, con la nuova 600 e Abarth 500e che ora si affiancano alla sempre popolare 500 nella nostra gamma di prodotti in crescita. Con l’Abarth 600e in arrivo nel corso dell’anno e altre entusiasmanti novità di prodotto a soli pochi mesi di distanza, questo è il momento perfetto per il marchio per tornare nella capitale. Come sempre con FIAT, cerchiamo di aggiungere un tocco di Dolce Vita alla vita delle persone e non vediamo l’ora di fare proprio questo a West London. “