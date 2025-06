Stellantis: Petronas perde la commessa a rischio 500 posti di lavoro

Petronas Lubricants Italy ha comunicato ai lavoratori che entro la fine del 2025 perderà la storica commessa per la fornitura dell’olio motore Selenia destinato ai veicoli Stellantis. La decisione, che segna la fine di una collaborazione ultracentenaria, mette a rischio oltre 500 posti di lavoro, tra i siti di Torino (circa 450 dipendenti) e Napoli (circa 70). Secondo i sindacati, Stellantis avrebbe scelto di affidare la produzione del lubrificante alla multinazionale francese Total.

Petronas perde la commessa di fornitura dell’olio Selenia per i veicoli di Stellantis

A commentare la notizia sono Vito Benevento, segretario organizzativo Uilm Torino, e Giovanni Rao, della segreteria Uilm Campania, che definiscono la decisione di Stellantis “grave” e potenzialmente devastante per un settore già in difficoltà. I due sindacalisti sottolineano come la scelta colpisca duramente due territori strategici, Torino e Napoli, dove Petronas impiega personale dedicato esclusivamente alla commessa Selenia. «Stellantis ha deciso di affidare la fornitura ai francesi di Total – dichiarano –. Faremo tutto il possibile per difendere i lavoratori e l’indotto coinvolto».

Per la Uilm, la scelta di Stellantis rappresenta un ulteriore segnale di disimpegno verso il sistema industriale italiano, conseguenza – secondo il sindacato – di decisioni errate attribuibili alla precedente gestione dell’amministratore delegato. Una mossa che rischia di impoverire ulteriormente un settore già provato da crisi e incertezze. I sindacati auspicano che ci sia ancora spazio per riconsiderare questa scelta, nella speranza di tutelare i posti di lavoro e preservare le competenze maturate in anni di collaborazione, soprattutto in territori già fragili come quelli coinvolti.

La speranza, dunque, è che con l’arrivo di Antonio Filosa alla guida di Stellantis si possa assistere a un cambio di rotta nelle strategie industriali del gruppo. Tuttavia, la decisione di interrompere la storica collaborazione con Petronas appare chiaramente come l’effetto di scelte maturate durante la precedente gestione targata Carlos Tavares, e che oggi rischiano di avere pesanti ricadute occupazionali e industriali. Resta da vedere se la nuova dirigenza sarà disposta a rivedere tali impostazioni per rilanciare il rapporto con il tessuto produttivo italiano.