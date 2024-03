Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: saranno anche ibride?

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma che nel 2025 e nel 2026 arriveranno le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. La prima ad arrivare sarà la Stelvio nella seconda metà del 2025 seguita poi nel 2026 dalla nuova Giulia. Queste due auto saranno prodotte presso lo stabilimento di Cassino su piattaforma STLA Large con la Stelvio che sarà la prima auto europea di Stellantis ad adottare questa piattaforma.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio dovrebbero essere solo a batteria ma si è aperto uno spiraglio

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio di sicuro avranno una versione completamente elettrica come del resto si dice già da anni. Quello che però sembra essere cambiato rispetto a qualche tempo fa e che non è al momento così certo che questa possa essere l’unica versione possibile per le due auto della casa automobilistica del Biscione. Infatti in base a come cambieranno le cose nei prossimi anni non si può escludere un ripensamento e che alla fine qualche versione con motore termico possa ancora trovare spazio. Come vi abbiamo detto in precedenti nostri articoli molto dipenderà da come si evolverà la siutazione geopolitica. Se ci fosse una decisa marcia indietro sulle auto elettriche allora non possiamo escludere che le due auto possano essere portate sul mercato anche con l’ibrido.

Del resto la STLA Large è una piattaforma multi-energia. Questo significa che su di essa è possibile realizzare nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio elettriche ma anche con motore a combustione interna. Ovviamente tutti i fan del Biscione che non vedono di buon occhio l’idea che il Biscione passi al solo elettrico dal 2027 possono ancora sperare che anche in futuro la propria casa automobilistica preferita possa puntare ancora sull’endotermico. Vedremo come si evolverà la situazione e se questo piccolo spiraglio che si è aperto porterà a qualcosa di concreto.