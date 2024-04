Nuova Alfa Romeo 8C: sarà questo il suo design?

Nuova Alfa Romeo 8C al momento non è una delle auto previste nei piani della casa automobilistica del Biscione. Questi infatti dopo il SUV compatto Alfa Romeo Junior prevedono il lancio delle nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio. Successivamente, se le cose andranno per il verso giusto, lo storico marchio milanese potrebbe lanciare nuovi modelli tra cui un SUV di segmento E, una erede di Alfa Romeo Giulietta e forse anche la nuova Duetto. Quest’ultima arriverebbe però solo in edizione limitata con il programma Bottega che di recente ha lanciato la nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

Sarebbe questo il design di una nuova Alfa Romeo 8C?

Dunque al momento una nuova Alfa Romeo 8C non è prevista anche se questa auto potrebbe rientrare in futuro nel programma Bottega che secondo quanto anticipato dal numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato da qui al 2030 dopo la 33 Stradale e forse la Duetto potrebbe lanciare anche qualche altro modello. Nel frattempo sul web c’è chi si diverte ad immaginare come sarebbe questa vettura nel caso in un clamoroso ritorno.

E’ questo il caso del designer e creatore digitale Salvatore Lepore che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere il design di una nuova Alfa Romeo 8C come potete vedere nelle immagini che vi mostriamo in questo articolo. Appare evidente che alla vecchia 8C è stato applicato il nuovo frontale delle auto di Alfa Romeo che ha fato il suo debutto con Alfa Romeo Junior l’ex Alfa Romeo Milano.

Ovviamente non sappiamo se davvero si farà una vettura di questo tipo e se possa essere davvero questo il design della nuova Alfa Romeo 8C. Ad ogni modo questo render ci offre qualche indizio su come potrebbe essere questa auto che farebbe di certo la felicità dei numerosi appassionati della casa automobilistica del Biscione.