Nuova Alfa Romeo Giulietta: darà una marcia in più al Biscione in Europa?

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere uno dei modelli che vedremo nella futura gamma della casa automobilistica milanese dopo il 2026 se le cose dovessero andare per il verso giusto per il brand premium di Stellantis e se le condizioni geopolitiche nel frattempo permetteranno alla casa italiana di poter portare sul mercato un veicolo di questo tipo.

In Europa con la nuova Alfa Romeo Giulietta la casa milanese potrebbe decollare?

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe affiancare il SUV Tonale nel segmento C del mercato auto nascendo su piattaforma STLA Medium avendo molto in comune con la futura Lancia Delta. Le due auto potrebbero essere prodotte entrambe presso il medesimo stabilimento con una lunghezza intorno ai 4,4 – 4,5 metri e caratteristiche simili. Scontata la condivisione della gamma di motori che dovrebbe essere solo elettrica anche se ormai di questi tempi meglio non essere troppo sicuri visto il rallentamento in atto della diffusione delle auto a zero emissioni.

Ad ogni modo una vettura come una nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe dare una marcia in più in Europa alla casa automobilistica milanese che a breve tornerà nel segmento B con il debutto di Alfa Romeo Milano. Infatti sono in tanti a desiderare un’auto di questo tipo nel nostro continente ed in primis nel mercato auto italiano che rimane quello principale per Alfa Roneo nel continente.

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulietta qui vi mostriamo un render realizzato dal designer e creatore digitale Salvatore Lepore che immagina così la futura generazione del celebre modello la cui produzione con la precedente generazione si è interrotta a dicembre 2020 dopo una carriera di successo.

La nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe dunque essere la quarta o quinta novità per Alfa Romeo che a breve svelerà il SUV Milano per poi dedicarsi al lancio della nuova Stelvio che avverrà entro la fine del prossimo anno. Poi nel 2026 sarà la volta della nuova Giulia. Ricordiamo che inoltre si vocifera del possibile arrivo anche di un SUV di segmento E.