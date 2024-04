Stellantis ha avviato oggi a Mirafiori la produzione del cambio elettrificato eDCT

Stellantis ha celebrato oggi il lancio di un’altra attività produttiva con trasmissioni elettrificate a doppia frizione (eDCT) presso il suo storico complesso di Mirafiori, il passo successivo di un investimento di 240 milioni di euro nel sito e per l’industria italiana. l’industria automobilistica per creare il Mirafiori Automotive Park 2030. Il CEO di Stellantis ha annunciato oggi inoltre un ulteriore investimento di 100 milioni di euro per aumentare il potenziale dell’iconica Fiat 500e. Mirafiori Automotive Park 2030 è l’incarnazione fisica della visione di Stellantis di trasformarsi in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile. Il sito, uno dei tre principali hub globali di Stellantis, svolge attività che includono l’intero ciclo automobilistico, dalla progettazione al riciclaggio.

La produzione annua di 600.000 unità del cambio elettrificato a doppia frizione (eDCT) avviata oggi da Stellantis

Anche Mirafiori rientra nel programma di trasformazione del green-campus in corso presso Stellantis e contribuirà a risparmiare 36.000 tonnellate di emissioni di CO 2 equivalenti. Il green-campus è un luogo di scambio e condivisione di idee che promuove la creatività e l’efficienza e, in definitiva, crea un ambiente di lavoro altamente desiderabile. Gli spazi ripensati supportano direttamente l’obiettivo di zero emissioni di carbonio di Stellantis entro il 2038 delineato nella sua strategia Dare Forward 2030 .

Mirafiori Automotive Park 2030 è il capitolo successivo nella ricca storia di 80 anni del sito storico. Oggi è il luogo di produzione dell’Abarth 500e, della Fiat 500e, della Maserati GranTurismo e della Maserati GranCabrio e oltre il 90 per cento dei veicoli costruiti lì viene esportato, contribuendo alla bilancia commerciale dell’Italia.

Nel 2023, FIAT ha aumentato il proprio volume di vendite globale del 12 per cento, registrando un totale di 1,35 milioni di unità vendute nel mondo e confermandosi come marchio Stellantis leader in termini di volume di vendite. Il marchio è leader in quattro mercati con una quota del 21,8 per cento in Brasile, 12,8 per cento in Italia, 15,7 per cento in Turchia e 78,6 per cento in Algeria. La casa italiana è leader nel segmento A in Europa con una quota di mercato del 42 per cento e l’investimento recentemente annunciato nella 500e mira a rafforzare la leadership del modello offrendo un’esperienza cliente più migliorata con un’opzione più conveniente dotata di una batteria completamente nuova e motore elettrico.

“Stellantis attinge alle sue radici in Italia, Francia e Stati Uniti per guidare le sue operazioni a livello mondiale”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Ma Mirafiori è unica tra le radici di Stellantis poiché sta diventando un centro completo che comprende funzioni centrali, sviluppo tecnologico, produzione e economia circolare. Questo è il motivo per cui la sua profonda trasformazione, con otto nuove attività a Torino da quando abbiamo creato Stellantis, richiede molta attenzione, formazione e investimenti per continuare a fornire veicoli, tecnologia e servizi che conquistano i cuori e le menti dei nostri clienti in tutto il mondo”.

“In concomitanza con il lancio della produzione eDCT, l’odierno annuncio di un ulteriore investimento di 100 milioni di euro risponde alla nostra ambizione di migliorare ulteriormente l’attrattività e l’accessibilità economica della Fiat 500e, al fine di ampliare la base di clienti e di espandere l’attività produttiva di Mirafiori. Come dimostrato oggi, abbiamo l’intenzione di difendere la nostra posizione di leadership in Italia contro ogni forma di concorrenza, compresi i produttori cinesi, qualunque sia il supporto di cui potranno beneficiare nel Paese. Ogni giorno, i nostri dipendenti italiani dimostrano il loro impegno, la loro determinazione e la loro resilienza. Desidero esprimere loro un caloroso e sincero ringraziamento per il loro continuo sostegno a Stellantis. Le parti interessate possono aspettarsi che continueremo a proteggere e coltivare le nostre radici in modi nuovi e, a volte, sorprendenti”.