Nuova Alfa Romeo Duetto: c’è chi immagina così il suo ritorno

In molti farebbero carte false per rivedere un domani nella gamma di Alfa Romeo una nuova Alfa Romeo Duetto. Del resto parliamo di uno dei modelli più mitici tra quelli che hanno fatto capolino nella gamma della casa automobilistica del biscione nel corso della sua lunga storia. Non sorprende dunque che puntualmente sul web appassionati e addetti ai lavori provino ad ipotizzare come sarebbe una nuova versione della mitica roadster del biscione.

Ecco come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Duetto

L’ultima ipotesi è quella del designer e creatore digitale Angelo Berardino che sui social nelle scorse settimane ha fornito la sua personalissima ipotesi di quello che potrebbe essere lo stile di una nuova Alfa Romeo Duetto immaginata sotto forma di concept. La vettura immaginata è perfettamente fedele allo stile sinuoso ed elegante del modello originale rivisto con alcuni dettagli che la rendono più moderna e attuale come i sottili fari a led che caratterizzano la parte anteriore del modello o ancora l’ampio display curvo collocato nell’abitacolo del modello. Si tratta indubbiamente di una ipotesi suggestiva che non a caso sta ricevendo molti apprezzamenti sul web.

Di una nuova Alfa Romeo Duetto si era parlato negli scorsi anni come possibile secondo modello del programma Bottega di Alfa Romeo da dove è nata la nuova 33 Stradale. Non escludiamo in proposito qualche sorpresa verso la fine del decennio. Prima però il biscione dovrà pensare a conquistare preziose quote di mercato a livello globale rafforzando la sua posizione di brand premium in Stellantis con modelli di sostanza come le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia.