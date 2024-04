Alfa Romeo Milano Cabrio: una versione che si farebbe notare

Alfa Romeo Milano Cabrio è l’ultima creazione del designer Kleber Silva che ha provato ad immaginare come potrebbe apparire una versione decappottabile del celebre modello della casa automobilistica del Biscione che è stata svelata lo scorso 10 aprile. Diciamo subito che una variante di questo tipo non è prevista e difficilmente la vedremo mai.

Interessante ipotesi dal web a proposito di una Alfa Romeo Milano Cabrio

Le immagini di questa Alfa Romeo Milano Cabrio però non dispiacciono affatto. Di certo si tratterebbe di una versione del SUV compatto che non passerebbe inosservata in strada. A dire il vero il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha parlato del possibile ritorno nella gamma della casa automobilistica del Biscione di qualche spider e cabrio ma di certo non si riferiva alla piccola Milano, un’auto pensata per prendere il posto di MiTo come nuova entry level nella gamma dello storico marchio milanese.

Questo allo scopo di poterr recuperare alcuni clienti persi e conquistarne di nuovi soprattutto tra i giovani e le donne che amano questo tipo di auto. L’idea di una Alfa Romeo Milano cabriolet è comunque affascinante. Ricordiamo che la vettura misura 4,17 metri e sarà prodotta su piattaforma CMP a Tychy in Polonia, cosa che sta sollevando molte critiche come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi.

Alfa Romeo Milano Cabrio è destinata a rimanere solo una carta ma comunque in futuro potrebbe arrivare ad esempio una nuova Alfa Romeo Duetto come anticipato dallo stesso Imparato. Molto però dipenderà da come andranno le cose per il Biscione con i prossimi modelli a cominciare dalla nuova Stelvio che debutterà l’anno prossimo e avrà una versione Quadrifoglio da 940 cavalli e proseguendo con la nuova Giulia tra due anni. Vedremo dunque in proposito quali altre novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi da parte del brand premium del gruppo Stellantis.