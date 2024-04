DS Automobiles torna a fare punti nell’E-Prix di Misano

Il Campionato del mondo ABB FIA Formula E ha visitato un nuovo territorio questo fine settimana con un doppio incontro al Misano World Circuit Marco Simoncelli in Italia. Per la prima volta nella sua storia, il campionato di monoposto completamente elettriche ha corso su una versione ridotta di questo noto tracciato permanente, che è parte integrante della MotoGP così come di tanti altri campionati internazionali. Essendo un circuito permanente, la pista è ampia, con molto spazio e diverse opportunità di sorpasso. La gestione energetica è stata la sfida più grande per i team e i piloti di Formula E, con la gara che ha assunto una dimensione estremamente strategica. In questo contesto molto specifico, Jean-Eric Vergne ha confermato ancora una volta la buona prestazione della DS E-TENSE FE23.

A Misano entrambi i piloti di DS Automobiles hanno ottenuto punti

È arrivato secondo in griglia dopo aver mancato la pole position per soli 35 millesimi ed è rimasto nel gruppo di testa dall’inizio alla fine della gara, nonostante qualche piccolo contatto in mezzo ad un gruppo in lotta per la posizione. JEV ha tagliato il traguardo terzo, ma sfortunatamente ha ricevuto una penalità di cinque secondi per una leggera collisione con un rivale all’inizio della gara. Il due volte campione del mondo è così sceso al settimo posto nella classifica finale.

Stoffel Vandoorne ha concluso ancora una volta a punti la sesta gara del Campionato mondiale ABB FIA Formula E di quest’anno. Il belga era 18esimo in griglia e ha recuperato rapidamente posizioni durante i primi giri, arrivando addirittura a prendere il comando ad un certo punto. Alla fine, avrebbe conquistato i punti per il nono posto.

Domenica il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà una seconda gara, leggermente più breve. Con le prestazioni impressionanti delle due DS E-TENSE FE23, DS Automobiles e il suo partner PENSKE AUTOSPORT punteranno alla rivincita sulla costa adriatica.

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance: “La buona notizia è che abbiamo visto fin dalla prima gara di Misano come le prestazioni delle nostre due vetture siano di altissimo livello. JEV è stato costantemente veloce e tra i leader dalle prove libere alle qualifiche, dove si è classificato P2. Veloce anche Stoffel, ma più sfortunato in qualifica. La gara è stata caratterizzata da numerosi sorpassi con i nostri piloti in prima linea. Nonostante una vettura danneggiata sia all’anteriore che al posteriore, JEV è riuscita a tagliare il traguardo al terzo posto. Purtroppo è stato penalizzato di cinque secondi per uno dei tanti contatti avvenuti durante la gara. Per quanto riguarda Stoffel, ha messo a segno un’impressionante rimonta dal 18° al nono posto. Domani ripartiremo: pieni di fiducia perché abbiamo chiaramente due piloti e due vetture molto competitivi!”

Jean-Eric Vergne, campione di Formula E 2018-2019: “Avevamo un’ottima macchina oggi! Diverse altre vetture sono venute in contatto con me durante una gara ricca di azione, e non è stata un’esperienza così bella. Sapendo che ho finito con l’ala anteriore danneggiata e il diffusore posteriore rotto, posso essere molto felice di tagliare il traguardo terzo… prima di quella penalità, di cui preferisco non parlare. Quindi, finisco con i punti per il settimo posto. Il punto positivo è che abbiamo fatto buoni progressi e domani avremo un’altra giornata per trasformare la nostra ottima prestazione in un buon risultato”.

Stoffel Vandoorne, campione di Formula E 2022: “Penso, dal mio punto di vista, che si possa parlare di una bella rimonta in campo. Abbiamo avuto alcuni problemi durante le qualifiche con il motore spento che mi ha fatto retrocedere in fondo alla griglia. E’ stato un vero peccato, visto l’ottimo ritmo dimostrato durante le prove libere, perché avremmo potuto sicuramente puntare ad un posto tra i primi quattro. Sono successe molte cose durante tutta la gara, con una buona partenza e solidi progressi in classifica. Ad un certo punto ho anche preso l’iniziativa. Purtroppo qualche contatto ha danneggiato la mia ala anteriore e quindi ho perso qualche posizione. Alla fine è stata una gara difficile, ma ci sono alcuni aspetti positivi da trarre da questa gara e domani avremo un’altra occasione per dimostrare il nostro livello”.