Fiat partner di Torino Capitale della cultura d’impresa 2024 nell’anno in cui festeggia i suoi primi 125 anni

Fiat quest’anno festeggia 125 anni. Esattamente l’importante anniversario si festeggerà il prossimo 11 luglio giorno in cui potrebbe fare il suo debutto anche la nuova Fiat Panda. Nell’anno in cui la principale casa automobilistica italiana festeggia questo importante anniversario, segnaliamo che il marchio di Stellantis è partner di “Torino Capitale della cultura d’impresa 2024”. Si tratta di una kermesse promossa dall’Unione Industriali Torino.

Nell’anno in cui festeggia i suoi 125 anni Fiat è partner di “Torino Capitale della cultura d’impresa 2024”

Nell’ambito di questo evento di cui Fiat sarà partner Il Museo Nazionale del Risorgimento italiano di Torino ospita la mostra “Torino al futuro. La cultura d’impresa, la cultura dell’innovazione”. Questa mostra evidenzia quelli che sono stati i momenti più importanti relativi alla storia dell’industrializzazione torinese. Nella mostra, che sarà aperta al pubblico fino al prossimo 29 settembre, viene esposta anche un esemplare di Fiat 500 elettrica.

Del resto Fiat 500e è stata sviluppata, disegnata e prodotta a Torino dunque chi meglio di lei rappresenta il meglio del cosiddetto “Made in Torino” che è il tema centrale di questa mostra. Essa inoltre rappresenta un mix di innovazione tecnologica, design e stile italiano senza tempo che da molti anni affascina milioni di persone a livello globale. Vedremo dunque cos’altro accadrà in questo 2024 da poco iniziato e in cui la casa italiana festeggia questo importante traguardo. Siamo sicuri infatti che saranno numerose le iniziative di cui la casa torinese sarà protagonista per festeggiare degnamente questo importante anniversario che solo poche altre case automobilistiche al mondo possono vantare al giorno d’oggi.