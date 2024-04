Jeep Days: fino al 20 aprile straordinari vantaggi su tutta la gamma

Con i Jeep Days, la casa statunitense in quota Stellantis rende più allentante l’acquisto dei SUV della sua gamma. Fino al 20 aprile, infatti, sarà possibile godere di straordinari vantaggi sul prezzo d’acquisto degli Sport Utility Vehicle a sua firma.

Il taglio sul listino, con questa offerta, può spingersi fino a cifre rilevanti. Si parte da sconti di 1.000 euro, per l’Avenger e-Hybrid, fino a raggiungere i 12.500 euro, riservati a chi compra la Wrangler 4xe. Questi giorni sembrano proprio il momento giusto per mettersi alla guida di un SUV della gamma Jeep, con l’ulteriore vantaggio della pronta consegna.

Per accedere al beneficio di cui vi abbiamo parlato, sarà sufficiente scaricare il coupon dedicato ai Jeep Days dal sito ufficiale della casa automobilistica d’oltreoceano. Ogni potenziale acquirente avrà la possibilità di scegliere fra un ricco campionario di modelli, in grado di appagare i diversi bisogni.

Gli sconti dei Jeep Days

Foto Jeep

Ecco la lista completa dei vantaggi che, nel corso di questa campagna (attiva come già scritto fino al 20 aprile), gli acquirenti Jeep potranno avere sulla gamma dei suoi SUV, scaricando i coupon Jeep Days:

1.000 euro per Avenger e-Hybrid

2.500 euro per Avenger benzina

3.500 euro per Avenger 100% elettrica

6.000 euro su Renegade di ogni motorizzazione

8.000 euro su Compass diesel ed e-Hybrid

10.500 euro su Compass 4xe

7.500 euro su Grand Cherokee 4xe

12.500 euro su Wrangler 4xe

10.000 euro su Gladiator

Sono sconti davvero importanti, che rendono ancora più appetibile l’offerta dei modelli del marchio, sempre molto apprezzati. Per chi volesse procedere all’acquisto, la campagna in corso è una tentazione in più, che non lascia indifferenti. Destinatari, come dicevamo, sono i SUV del marchio, la cui gamma è stata recentemente ampliata e rinnovata, con il lancio dei Model Year 2024 di Wrangler, Avenger, Renegade e Compass e con l’introduzione della tecnologia e-Hybrid su questi ultimi tre modelli.

Sul fronte delle motorizzazioni, Jeep offre ampie possibilità di scelta alla clientela. La line-up comprende propulsori termici evoluti, 100% elettrici, ibridi e ibridi plug-in. Nella gamma ci sono versioni a trazione anteriore o integrale e trasmissioni automatiche e manuale. Ce n’è per tutti i gusti, in linea con la volontà del marchio di offrire ai clienti la massima libertà di scelta. Così ogni automobilista può trovare il modello più adatto alle proprie esigenze.