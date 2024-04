Jeep: anche in Europa la campagna di marketing globale “Famous for Freedom” per la nuova Wrangler

Jeep celebra il lancio della nuova Jeep Wrangler 2024, così come della Jeep Wrangler 4xe, con la nuova campagna di marketing globale “Famous For Freedom”. Il debutto della campagna è fissato sul canale YouTube di Jeep con uno spot di 30 secondi, oltre che puntando su contenuti in formato più breve a cominciare da una clip di 15 secondi diffusa a partire dai canali social del marchio e altri posizionamenti video online. L’offerta pubblicitaria si completa con una campagna digitale, social e stampa. Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer di Stellantis, ha anche sottolineato che a Jeep è stato concesso di includere il brano California Love, finora inaccessibile al mondo pubblicitario; questo sarà colonna sonora dell’intera campagna Famous for Freedom. D’altronde “California Love cattura lo spirito di Jeep Wrangler e dei suoi proprietari in tutto il mondo come nessun altro brano”, ha aggiunto Francois. Con questa campagna di marketing globale comincia anche il lancio della Jeep Wrangler 2024 e della Wrangler 4xe. Il motto Famous for Freedom rappresenta un vero e proprio stato d’animo per i proprietari di Jeep Wrangler, “una comunità di sognatori che vive all’insegna della libertà”, ha aggiunto Lucy McLellan che è vicepresidente senior e global head of marketing & communications di casa Jeep.

Il video al centro della campagna di marketing è stato girato in California per meglio catturare le caratteristiche della cultura locale, i paesaggi e lo stile di vita che rendono la Wrangler e il brano California Love due elementi iconici come pochi.

Con la Jeep Wrangler 2024 il costruttore vuole alzare ancora di più l’asticella

La Jeep Wrangler più performante di sempre introduce ora maggiori capacità, sistemi tecnologici di sicurezza all’avanguardia e grande attenzione ai dettagli. Segno che il costruttore vuole alzare ulteriormente l’asticella con questa variante 2024 dell’iconico fuoristrada americano. Una combinazione senza compromessi rafforzata da un’architettura ibrida plug-in avanzata che permette di guidare un veicolo silenzioso e accessibile con semplicità. La Jeep Wrangler 4xe 2024 è disponibile nelle varianti Sahara e Rubicon e sarà presto disponibile anche nelle concessionarie europee.

La Jeep Wrangler rappresenta 80 anni di eccellenza ingegneristica nel mondo dei fuoristrada a quattro ruote motrici. Gli interni di questa generazione 2024 offrono maggiori funzionalità in termini di comfort e sicurezza, come i sedili anteriori regolabili elettricamente, fino a 12 posizioni, la radio con sistema Uconnect 5 e touchscreen da 12,3 pollici di diagonale di serie oltre che airbag laterali a tendina di serie per la prima e la seconda fila di sedili. Vengono introdotti anche diversi nuovi sistemi di assistenza alla guida come il Traffic Sign Information, con Intelligent Speed Alert, il Drowsy Driver Alert, per le disattenzioni del guidatore, quindi il Lane Departure Warning per il superamento involontario della linea di carreggiata. Per quanto riguarda invece la Jeep Wrangler 4xe, adotta un propulsore sovralimentato a benzina da 2.0 litri abbinato a due unità elettriche e una batteria ad alta tensione per una percorrenza, in elettrico, fino a 51 chilometri.