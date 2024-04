Nuova Alfa Romeo MiTo: sono in tanti a sperare in un ritorno

Nuova Alfa Romeo MiTo per il momento è una mera speranza. Infatti nei piani della casa automobilistica milanese il suo ritorno non è previsto. Nel segmento B ci sarà una sola auto del Biscione e chiaramente si tratta di Alfa Romeo Milano che è stato da poco presentato. Questo modello ha scatenato la fantasia di molti creatori digitali che sono andati immediatamente ad immaginare come potrebbero essere le future auto della casa milanese con gli elementi di design visti nel nuovo modello compatto.

Un mix tra la nuova Lancia Ypsilon e Alfa Romeo Milano? No è la nuova Alfa Romeo MiTo

E’ questo il caso del creatore digitale di Foggia Salvatore Lepore il quale nelle scorse ore ha immagina come sarebbe una nuova Alfa Romeo MiTo. Appare evidente che la vettura sia stata immaginata come un mix tra la nuova Lancia Ypsilon presentata lo scorso 14 febbraio da Stellantis e la nuova Alfa Romeo Milano che invece ha debuttato lo scorso 10 aprile. Il design del SUV compatto ha diviso i fan del Biscione tra chi ha apprezzato molto lo stile sportivo e aggressivo del modello e chi invece pensa sia troppo simile ad altri modelli di Stellantis ed in particolare a quelli di Peugeot.

Una nuova Alfa Romeo MiTo come dicevamo poc’anzi difficilmente arriverà anche se sono in tanti tra i fan di Alfa Romeo ad attendere una vettura di questo tipo nella gamma del Biscione. Non a tutti piacciono i SUV e dunque tra i fan storici l’idea di una berlina compatta stuzzica e non poco.

Questa potrebbe arrivare ma si tratterebbe di una segmento C. Quindi piuttosto che una nuova Alfa Romeo MiTo si parlerà di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Molto però dipenderà da come nel frattempo andranno le cose con i futuri modelli del Biscione che saranno lanciati nei prossimi anni. Quindi oltre a Tonale e Milano decisivo sarà il contributo delle nuove Stelvio e Giulia.