Citroën inaugurerà “Le Chëvron” a Parigi il 19 aprile

Citroën ha annunciato l’apertura, il 19 aprile, dello spazio “Le Chevron”, situato al 45 di boulevard Haussmann, un’arteria che costituisce una vetrina internazionale nel cuore di Parigi. Con questa location esclusiva, la casa francese vuole incontrare un pubblico eterogeneo per celebrare il lancio commerciale della nuova ë-C3, introdurre le persone al mondo della casa francese e presentare una mobilità che sappia essere allo stesso tempo responsabile e semplice, accessibile e ottimista.

Al di là dell’esperienza automobilistica, è un vero e proprio luogo di vita che Citroën apre in un ambiente molto grafico e visivo. Questo nome fa riferimento all’emblema Citroën, simbolo di modernità e innovazione, fin dall’origine del marchio. Grafico e riconoscibile tra tutti, rappresentato dai cavalli selvaggi in una famosa pubblicità, declinato dai club di appassionati, la sua evocazione provoca istintivamente un richiamo ai ricordi e ad un immaginario legato a Citroën. “Le CHËVRON” è una scelta ovvia per un punto di incontro che porta i valori di audacia e innovazione di Citroën, un marchio popolare rivolto al maggior numero di persone per promuovere la libertà di movimento e il benessere.

‘Le Chevron’ si trova nel cuore di un polo commerciale della capitale dove parigini e turisti provenienti da tutte le parti si mescolano tutto il giorno in un’energia inebriante. Vicinissimo all’Opera e ai grandi magazzini, è nel cuore di un quartiere vivace e sempre attento alle ultime tendenze. Questa location è ideale per raggiungere il grande pubblico e presentare l’identità Citroën attraverso uno spazio molto visivo e di grande impatto.

Si tratta di un vero e proprio territorio di espressione per il brand. Su una superficie di quasi 150 mq, il pubblico sarà totalmente immerso nel mondo Citroën. Un universo moderno e in rapida evoluzione per un marchio che, con il lancio della nuova ë-C3, sconvolge le idee preconcette sulla mobilità elettrica. Lo spazio principale darà il posto d’onore a ë-C3 che avrà la sua area dedicata con un’animazione luminosa che evidenzia la ricarica rapida e un’animazione fotografica basata sull’intelligenza artificiale per un’esperienza unica del marchio.

Il rosso, vero filo conduttore del Brand, sarà al centro di tutti gli spazi. Forti elementi grafici e lettering animeranno ovunque il locale, che si comporrà di un’area bar, di un’area espositiva per esporre inizialmente la concept car Oli, vero manifesto Citroën, e di un luogo di convivialità per sedersi e chiacchierare. Questo spazio modulare può essere adattato a seconda degli eventi e degli incontri organizzati in loco.

Sulla facciata, una grande finestra esporrà una Citroën Ami, altro simbolo dell’innovazione del Marchio che ha democratizzato il mercato della micromobilità, e metterà in risalto una serie di grafiche molto visive attorno a questo spazio. ‘Le CHËVRON’ invita i suoi visitatori a una profonda immersione nel mondo della Citroën ë-C3, offrendo un’esperienza senza precedenti. Progettato per rivelare ogni sfaccettatura della ë-C3, lo spazio sottolinea l’impegno di Citroën nel fornire una soluzione concreta alle sfide della transizione energetica. La visita si trasforma in un’avventura interattiva, permettendo a tutti di scoprire le innovazioni che rendono ë-C3 leader nella mobilità elettrica a prezzi accessibili.