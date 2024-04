Alfa Romeo Milano: tutto sul nuovo SUV elettrico

Rispetto a quanto si era visto nelle primissime immagini senza veli apparse di sfuggita ieri, l’Alfa Romeo Milano appena presentata dal costruttore del Biscione sembra quasi un’altra macchina. Le inquadrature spesso e volentieri appiattiscono e ingannano, di conseguenza quanto diffuso adesso in forma ufficiale muta il passo e dispone un B-SUV che nulla ha da invidiare con la concorrenza; quella che il Biscione vuole intercettare, in accordo con un target nuovo quindi più giovane e dinamico. Come spesso dichiarato da Jean-Philippe Imparato, la volontà del Biscione, con questa nuova Alfa Romeo Milano, è quella di intercettare quella fetta di pubblico (e di Alfisti) rimasta con l’indecisione in volto per l’assenza di una MiTo o di una Giulietta. La via di mezzo è elettrica e ibrida. Ed è un B-SUV, come vuole la moda di questi anni e come impongono i numeri e le volontà dell’utenza.

Il cambio di passo, rispetto alle Alfa Romeo degli ultimi anni ovvero fino alla Tonale, è netto e di rottura. Il frontale dell’Alfa Romeo Milano, anche tenendo in considerazione le economie di scala, è alto e quindi ha richiesto un’impostazione differente per la gestione dello Scudetto e del Trilobo Alfa Romeo. Qualcosa che fa comunque i conti con la storia del marchio attualizzandola e richiamandola costantemente. L’Alfa Romeo Milano vuole infatti essere l’Alfa Romeo destinata alla nuova generazione di Alfisti, come annunciato dal numero uno del design del Biscione Alejandro Mesonero-Romanos durante la presentazione del B-SUV.

Si può già a ordinare a partire dalla versione di lancio definita “Speciale”, utile per introdurre i nuovi Alfisti alla gamma del marchio e accoglierli dall’entrata principale con l’idea di proporre un modello distintivo e attraente che punti però su un linguaggio di design nuovo e completamente rivisto. Tutto ciò abbinando gli elementi fondanti alla tecnologia più avanzata disponibile oggi in termini di connettività e dinamica di guida, vero punto forte di un’Alfa Romeo da sempre; anche in accordo con compromessi zero su comfort e capacità di accogliere, a cominciare da un bagagliaio fra i più capienti della sua categoria.

Come accennato, la nuova Alfa Romeo Milano si può avere nelle configurazioni Ibrida, prima del suo Segmento ad offrire anche la trazione integrale Q4, ed Elettrica in due versioni: una da 156 cavalli, per 410 chilometri di autonomia, e una da 240 cavalli in allestimento Veloce. Da notare l’impostazione resa in italiano delle due caratterizzazioni disponibili, in accordo con le nuove intenzioni del marchio già espresse in tal senso con la nuova 33 Stradale presentata qualche mese fa.

Il compito di questa Alfa Romeo Milano è quindi quello di cambiare il concetto di sportività del suo Segmento di riferimento, che è anche quello più combattuto e rilevante a livello europeo, ragionando su un veicolo compatto lungo poco più di 4 metri. Obiettivi ambiziosi e necessari per un’Alfa Romeo che vuole riscrivere i parametri di una gamma che cambia e che muta col passare dei tempi; come ammesso dal costruttore, questa Alfa Romeo Milano è un “vademecum di un marchio italiano votato all’appagamento degli organi sensoriali”.

L’Alfa Romeo Milano si fa portabandiera di un cambio di passo netto in termini di stile

I conti con la storia risultano nell’Alfa Romeo Milano con un ragionamento forse mai affrontato in questo modo fin qui. Il design caratteristico di questo SUV compatto di Segmento B è infatti assolutamente di rottura, ma guarda al passato del marchio con l’interesse necessario per garantire i corretti legami con la storia. In accordo con le sue dimensioni compatte (417 cm in lunghezza, 178 cm in larghezza e 150 centimetri in altezza) l’Alfa Romeo Milano riesce a racchiudere nelle sue volumetrie un design che è frutto del lavoro del Centro Stile Alfa Romeo: un approccio differente che guarda all’equilibrio delle proporzioni, alla purezza delle linee e alla grande cura riservata per garantire alti valori di qualità alle superfici.

La celebre coda tronca ritorna in auge puntando su stilemi tipici del passato del marchio

La nuova Milano si fa protagonista di un nuovo modo di intendere i B-SUV in un Segmento fortemente combattuto, dal quale emerge con prepotenza proponendo una connessione emotiva vera tra conducente e vettura. Le proporzioni sono quelle tipiche delle Alfa Romeo di sempre, con l’imperante ritorno della coda tronca tipica delle Alfa Romeo di ieri a cominciare dalla citata (dal Biscione) Giulia TZ pur ragionando su stilemi semplici e iconici come anche la fascia che contiene i fanali derivata da altri modelli del passato glorioso del Biscione. Allo stesso modo il frontale riattualizza la fanaleria con schema “3+3” dei gruppi ottici Matrix Full LED adattivi, pur ragionando su una impostazione di Scudetto e Trilobo nuova e rivista completamente rispetto al passato. Lo Scudetto diventa ora centrale nella gestione del frontale, incrementando la propria presenza con elementi uscenti che qui vediamo intersecare i nuovi fari anteriori; parliamo di un elemento che cambia faccia a seconda dell’allestimento e dei propulsori adottati, facendo seguito a una concezione che probabilmente vedremo anche (con declinazioni dedicate) sulle future Giulia e Stelvio.

All’interno non cede alla moda dello schermo a sbalzo

Anche all’interno dell’abitacolo la nuova Alfa Romeo Milano introduce la massima cura di ogni dettaglio, utilizzando anche materiali pregiati e ragionando su una posizione di guida che prevede ogni comando a portata del guidatore e quindi un approccio decisamente “driver oriented”. C’è quindi un volante compatto che si adatta anche alla guida più sportiva e un quadro strumenti che mantiene l’ormai iconico “cannocchiale”, pur introducendo uno schermo TFT digitale da 10,25 pollici di diagonale utile per accedere a tutte le informazioni sulla vettura e sui parametri di guida.

Orientato verso il guidatore è l’ampio schermo touch da 10,25 pollici di diagonale per l’infotainment. Parliamo di un’unità che non va a braccetto con la moda del posizionamento a sbalzo, puntando quindi su un nuovo concetto di stile che deriva anche da quello visto a suo tempo sulla nuova 33 Stradale. Lo schermo presenta widget dedicati e componenti grafiche studiate per interagire in maniera intuitiva con le differenti funzioni disponibili; in questo modo ognuno può personalizzare a piacere le caratteristiche proposte e le funzionalità della vettura. Le bocchette della ventilazione presentano invece una forma a quadrifoglio, fortemente caratteristica, vero e proprio simbolo della sportività a matrice Alfa Romeo. I sedili anteriori sono invece unità sportive Sabelt avvolgenti, ergonomici e leggeri.

Alfa Romeo non è scesa a compromessi, tuttavia, sullo spazio interno e sul comfort destinato a tutti i passeggeri. All’interno dell’abitacolo si percepisce subito la qualità dei dettagli, quella dei rivestimenti e la cura destinata a ogni particolare. Sebbene le dimensioni complessive rimangano compatte, lo spazio di carico è il più grande della sua categoria di riferimento per ciò che riguarda i veicoli elettrici; sono ben 400 i litri a disposizione del bagagliaio, accessibile anche con tecnologia “hands free”.

Interessanti poi soluzioni ingegnose come il vano “cable-organizer” posto sotto il cofano motore, dentro il quale alloggiare il cavo destinato alla ricarica. Non mancano poi i più attuali sistemi di assistenza alla guida utili per supportare il controllo longitudinale e laterale del veicolo, secondo i parametri della guida autonoma di Livello 2, oltre che la camera posteriore a 180 gradi che assieme ai sensori di parcheggio a 360 gradi monitora l’intera area circostante il veicolo in accordo con l’innovativo sistema semi autonomo per il parcheggio. Disponibile sull’Alfa Romeo Milano la tecnologia proximity access per aprire e chiudere la vettura avvicinandosi o allontanandosi, senza alcun intervento.

Video esterni Alfa Milano:

La dinamica di guida dell’Alfa Romeo Milano è la migliore della sua categoria

In virtù di una ottimale distribuzione delle masse, così come del peso inferiore a quello di competitor di pari Segmento, l’Alfa Romeo Milano introduce un approccio alla dinamica di guida non indifferente. Lo sviluppo del B-SUV, in tal senso, è stato infatti condotto dal medesimo team che ha lavorato sulla Giulia GTA a Balocco; l’obiettivo era quello di ottenere il migliore handling della sua categoria. Lo sterzo è così il più diretto del suo segmento grazie ad un rapporto di sterzo di 14.6, estremamente preciso e calibrato ad hoc per esaltare doti di guida e tenuta di strada. Sulla variante Veloce insiste anche un assetto sportivo ribassato di 25 millimetri mentre le barre antirollio anteriori e posteriori dispongono di una taratura sportiva dedicata per un inserimento di curva preciso e rapido. L’impianto frenante adotta dischi da più di 380 millimetri di diametro con pinze monoblocco a 4 pistoncini mentre il differenziale Torsen offre la migliore trazione a disposizione in ogni condizione di guida. Gli penumatici da 20 pollici sono stati sviluppati appositamente per i veicoli elettrici ad elevate prestazioni e offrono livelli di aderenza al top della categoria.

Sull’Alfa Romeo Milano c’è pure il sistema Alfa D.N.A. configurabile su tre diverse modalità:

Dynamic : calibra lo sterzo e l’acceleratore in maniera specifica per massimizzare prestazioni e piacere di guida;

: calibra lo sterzo e l’acceleratore in maniera specifica per massimizzare prestazioni e piacere di guida; Natural: per l’utilizzo quotidiano, permette un corretto bilanciamento fra prestazioni e comfort;

Advanced Efficiency: per ottenere la massima efficienza energetica riducendo i consumi.

Sulla versione ibrida con trazione integrale Q4 c’è anche la modalità Q4, dedicata alle condizioni in cui l’aderenza del fondo stradale è minima.

Si può avere Elettrica oppure Ibrida

L’Alfa Romeo Milano si può avere in due varianti di propulsore disponibili: Elettrica o Ibrida. Per ciò che riguarda la versione Elettrica, utilizza un sistema di ultima generazione che abbina al propulsore elettrico Hybrid Synchronous Motor una batteria aggiornata e moderna. Grazie ai valori di potenza e coppia elevati, una specifica taratura dell’intero gruppo propulsore elettrico permette di avere a disposizione un piacere di guida tipico di una vera Alfa Romeo ovvero al top del suo Segmento di riferimento.

La variante Elettrica della nuova Milano si può avere nei due tagli di potenza disponibili, da 156 e 240 cavalli con batteria da 54 kWh che permette di avere a disposizione un ottimo rapporto fra energia nominale e energia effettivamente utilizzabile. La versione da 156 cavalli adotta un pacco batterie agli ioni di litio che permette di avere un’autonomia di 410 chilometri con una singola ricarica nel Ciclo WLTP ovvero 590 chilometri percorribili nel ciclo urbano. Con ricarica rapida da 100 kW l’Alfa Romeo Milano si ricarica in 30 minuti dal 10 all’80%.

Sono due anche le varianti disponibili nel caso dell’Ibrida: una a trazione anteriore e una integrale Q4 che introduce una vera e propria novità nel Segmento premium di riferimento. L’Alfa Romeo Milano Ibrida dispone dell’architettura Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) a 48 Volt da 136 cavalli di potenza; questa adotta un propulsore endotermico a 3 cilindri da 1.2 litri di cilindrata a Ciclo Miller sovralimentato con turbina a geometria variabile e catena di distribuzione. La parte elettrica dispone di una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e un propulsore elettrico da 21 kW integrato nel cambio a 6 rapporti e doppia frizione che opera assieme a inverter e centralina della trasmissione per garantire valori massimi di efficienza. Si può adoperare in elettrico in città per oltre il 50% dell’utilizzo complessivo, ma anche sui percorsi extraurbani fino a 150 km/h di velocità.

Sono tre i pack disponibili secondo la nuova logica di gamma del costruttore

Pure sull’Alfa Romeo Milano il Biscione introduce la nuova logica di gamma che rende più fruibile e immediata la configurazione del modello da parte del cliente finale. Come accennato, l’Alfa Romeo Milano viene proposta in quattro differenti varianti: Ibrida da 136 cavalli, Ibrida Q4 da 136 cavalli, Elettrica da 156 cavalli ed Elettrica Veloce da 240 cavalli.

A queste possono essere abbinati tre pack che hanno il compito di completare l’offerta del nuovo B-SUV: Techno, che introduce la massima dotazione in termini di sicurezza, tecnologia e funzionalità, come nel caso della guida autonomia di Livello 2, il portellone ad azionamento elettrico “hands free”, i fari Matrix LED e la navigazione connessa con assistente virtuale; Premium, per il massimo livello di comfort ed esclusività grazie a interni con rivestimenti in misto vinile-tessuto, sedile del guidatore ad azionamento elettrico con funzione massaggio, illuminazione di ambiente quindi pedaliera e battitacco in alluminio; Sport, per la massima sportività grazie ai Sedili Sabelt, ai rivestimenti in Alcantara e ad elementi sportivi disponibili anche all’esterno.

La novità è il sistema di navigazione connesso EV-Routing

Assoluta novità, dal punto di vista dell’infotainment, è il sistema di navigazione connesso integrato nel navigatore. Sull’Alfa Romeo Milano debutta l’EV-Routing che permette di gestire il fabbisogno di ricarica senza pensieri per il guidatore. A quest’ultimo basta infatti impostare la destinazione desiderata e il sistema di navigazione potrà calcolare, automaticamente e in autonomia, le soste di ricarica necessarie e disponibili lungo il percorso accedendo a più di 600mila punti di ricarica differenti grazie alla rete di ricarica Free2Move Charge. Monitorando il traffico in tempo reale, la carica residua della batteria e lo stile di guida, il sistema permette di guidare liberamente mettendo da parte l’ansia di ricarica.

L’Alfa Romeo Milano è equipaggiata anche con gli strumenti Alfa Connect Services che offrono connettività di bordo avanzata e altri servizi destinati a garantire comfort e sicurezza. Mediante la tecnologia OTA (Over-The-Air) mappe e software di bordo si aggiornano in automatico rendendo la vita a bordo migliore. In tal senso il sistema My Navigation mette a disposizione applicazioni per la ricerca della destinazione e di eventuali punti di interesse a distanza oltre che avvisi in tempo reale sulle condizioni del traffico, del meteo e sulla presenza di eventuali autovelox. Mediante l’applicazione per lo smartphone, My Alfa Connect, si può interagire con la Milano attraverso il canale My Remote che dispone di diversi servizi, compresa la possibilità di controllare a distanza, via smartphone o smartwathc, diverse funzionalità del proprio veicolo come l’apertura e la chiusura delle portiere o il lampeggio delle luci, ma anche di localizzare il veicolo, controllare alcuni parametri e di essere avvisati qualora questi non vengano rispettati.

Il nuovo frontale dell’Alfa Romeo Milano introduce stilemi inediti che vedremo declinati anche sulle Alfa Romeo del prossimo futuro

Con l’E-Control si può gestire da remoto l’avvio, l’interruzione, la programmazione della ricarica e anche il climatizzatore prima di accedere a bordo. L’assistente virtuale Hey Alfa viene integrato con Chat GPT che permette di ottenere informazioni di viaggio e soddisfare le differenti richieste del guidatore a bordo.

Al lancio c’è l’Alfa Romeo Milano Speciale

Come già detto all’inizio, l’Alfa Romeo Milano si può già ordinare nella versione di lancio Speciale, posta al top della gamma e disponibile Ibrida ed Elettrica. La versione destinata alle prime fasi commerciali del nuovo B-SUV sintetizza perfettamente i valori di sportività, tecnologia e comfort in una configurazione unica che prevede una selezione di contenuti mirati offerti per la gamma del B-SUV a marchio Alfa Romeo.

All’esterno troviamo la nuova caratterizzazione stilistica Alfa Romeo con lo Scudetto definito “Progresso”, le finiture sportive opache con inserti in Rosso Brera e cerchi in lega Petali da 18 pollici. L’abitacolo dispone di contenuti esclusivi e premium come gli interni “Spiga” in vinile e tessuto, il volante in pelle e il sedile del guidatore ad azionamento elettrico con funzione massaggio. Sono 8 i colori per l’illuminazione ambientale dell’abitacolo che caratterizzano le bocchette della ventilazione, il tunnel centrale e il Cannocchiale: di serie c’è la guida autonoma di Livello 2, il navigatore connesso, la telecamera posteriore a 180 gradi, il portellone ad azionamento elettrico con sistema hands free e il sistema keyless con tecnologia proximity access. Per la ricarica della variante Elettrica c’è il caricatore trifase da 11 kW.

L’offerta di lancio prevede anche l’introduzione del cosiddetto Ready to drive, Anywhere, Anytime che supporta il cliente nell’esperienza di guida quotidiana in elettrico dell’Alfa Romeo Milano garantendo un vero e proprio ecosistema che semplifica la mobilità agendo anche sul sistema di navigazione EV-Routing. Per la ricarica domestica Alfa Romeo include nell’offerta di lancio la Wallbox Free2Move Charge e l’accesso, tramite Alfa Romeo E-Card, alla rete di ricarica europea Free2Move eSolutions.

Il listino, all’apertura degli ordini, parte da 39.500 euro per l’Alfa Romeo Milano Speciale Elettrica ovvero 29.900 euro per la Milano Speciale Ibrida oppure con finanziamento in 35 rate da 200 euro al mese con differenti formule di anticipo e maxi rata finale.