Nuova Fiat Ritmo: ritorno da incubo in versione elettrica per la famosa auto?

Nuova Fiat Ritmo è al momento un progetto che non trova riscontro da nessuna parte. Sono altri infatti i modelli che nei prossimi anni arricchiranno la gamma della principale casa automobilistica italiana per permettere al brand italiano di Stellantis di conquistare preziose quote di mercato a livello globale. Tra queste la nuova Fiat Panda che vedremo a luglio, la nuova Fiat Multipla che debutterà nel 2025, un nuovo pickup erede di Fiat Strada e anche una nuova Fiat Fastback. Si parla anche di una nuova generazione di 500 e di un camper.

Nuova Fiat Ritmo: il mitico modello immaginata in versione hatchback elettrica

Nonostante ciò di tanto in tanto a qualcuno viene in mente di immaginare come sarebbe una nuova Fiat Ritmo. E’ questo il caso di The Autopian,che nei giorni scorsi ha immaginato una sorta di reinterpretazione in chiave moderna ed elettrica di questa auto, anche se l’ha chiamata Fiat Strada come il famoso pickup che la casa torinese commercializza in Sud America. In realtà appare evidente si tratti proprio della Ritmo. Oltre alla Ritmo l’autore di questo render sembra essersi in parte ispirato anche alla nuova Hyundai Ioniq 5 che a sua volta assomiglia molto al famoso modello di Fiat del passato.

Chissà che in futuro a Fiat non venga in mente di portare nella sua gamma anche una nuova Fiat Ritmo. Ricordiamo che questo modello aveva anche una versione Abarth che si vuole dedicare solo all’elettrico e dunque una Ritmo elettrica sarebbe il top. Dopo Panda, 500, Multipla, Topolino e 600 sarà la volta di questa famosa auto? Lo scopriremo solo vivendo.