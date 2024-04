Opel storiche, appuntamento a Ferrara per un raduno internazionale

I raduni Opel, in genere, non fanno notizia, perché di solito il clamore mediatico viene guadagnato dai marchi più esclusivi della galassia automobilistica, ma il Meeting Internazionale Opel Storiche è diverso. Qui le luci dei flash e la ribalta sugli organi di informazione ci sono tutte. L’appuntamento si svolge in Italia ad anni alterni, cambiando sempre la località di svolgimento della manifestazione.

L’area di riferimento è la parte settentrionale del nostro paese, per la più rapida connessione con le nazioni estere, da cui giungono tanti equipaggi. Quest’anno il rendez-vous si svolgerà a Ferrara, nella giornata di sabato 14 settembre. Protagoniste del meeting saranno le Opel a trazione posteriore costruite fino alla metà degli anni ’80. L’evento è reso possibile dalla collaborazione tra Opel Fans Italy e Opel Manta-A Fans Italy.

Come dicevamo, qui c’è un profumo di internazionalità, per il coinvolgimento di appassionati esteri. La formula prevista dagli organizzatori è piaciuta nel tempo. Raccoglie una sapiente miscela di passione per il marchio tedesco e di amore per la cultura del nostro paese, dove le meraviglie da vivere e da visitare sono infinite.

Il Meeting Internazionale delle Opel Storiche giunge quest’anno alla dodicesima edizione. In passato sono state interessate, fra le altre, località come Cittadella (Padova), Villafranca (Verona), Garda (Verona), Fontanellato (Parma) e capoluoghi di provincia come Parma e Rimini. Ora è il turno di Ferrara. Qui gli appassionati potranno ammirare un piccolo museo Opel all’aria aperta. Il tutto sarà ben ordinato, anche dal punto di vista storico.

Per i partecipanti, l’emozione di poter visitare una città antichissima e meravigliosa come Ferrara, attraversata da molte dinastie regnanti. Una città che esprime uno splendore fatto di storia, cultura, arte e musica, con innumerevoli capolavori magnificamente conservati. Tra questi c’è la grande piazza Ariostea, pronta ad ospitare le Opel storiche in un contesto assolutamente unico. Il programma comprenderà una mostra statica dalle ore 9.30 fino alle 17.30. Poi le premiazioni delle Opel più votate dai visitatori e partecipanti.