Alfa Romeo: Carlos Tavares ha rifiutato varie offerte di vendita

Alfa Romeo ieri è stata protagonista nel mondo dei motori grazie alla presentazione del suo nuovo modello Alfa Romeo Milano. Il nuovo SUV compatto entry level della gamma della casa milanese è stato finalmente svelato dopo una lunga attesa. Alla presentazione del veicolo c’era anche il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares il quale ha confermato l’arrivo nei prossimi anni delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che arriveranno rispettivamente nel 2025 e nel 2026 e che saranno prodotte su piattaforma STLA Large presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha fatto sapere ieri di aver rifiutato molte proposte di vendita di Alfa Romeo senza pensarci un attimo

Ma ieri Carlos Tavares ha detto un’altra cosa molto interessante a proposito di Alfa Romeo. Il numero uno del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha confessato di aver ricevuto moltissime proposte di vendita per la casa automobilistica del Biscione ma di aver rifiutato senza pensarci nemmeno un attimo. Infatti secondo il portoghese lo storico marchio milanese è il gioiello più grande di Stellantis e dunque in quanto tale non rinuncerebbe mai a questo brand. Questa non è la prima volta che Tavares manifesta il suo amore per la casa milanese. Già in passato aveva fatto discorsi simili.

Carlos Tavares ha confessato di aver ricevuto pressioni sia all’interno che all’esterno di Stellantis per sbarazzarsi di qualcuno dei suoi brand ma di aver deciso di non rinunciare a nessuno di loro con l’obiettivo di rilanciarli tutti. Vedremo dunque se il portoghese riuscirà nel suo intento e soprattutto se riuscirà a rilanciare una volta per tutte Alfa Romeo che Stellantis intende trasformare in una sorta di brand premium globale. Questo avverrà con il lancio di numerosi modelli con il SUV Milano che dovrebbe essere stato il primo di una lunga serie.