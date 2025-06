Nuova Lancia Delta HF Integrale: ecco come potrebbe apparire la futura top di gamma del brand

Nuova Lancia Delta HF Integrale è uno dei modelli che quasi certamente in futuro ritorneranno a far parte della gamma della casa piemontese in considerazione del fatto che è stato già confermato ufficialmente negli scorsi anni il ritorno della Delta a partire dal 2029. Dunque immaginare che sarà riproposta anche una versione top di gamma con queste caratteristiche sembra abbastanza scontato.

Nuova Lancia Delta HF Integrale reinterpretata in chiave moderna da Simolude

A proposito della nuova Lancia Delta HF Integrale oggi vi segnaliamo su Instagram un render di Simolude che immagina così la vettura reinterpretandola in chiave moderna. Il celebre designer Simolude ha reinterpretato la storica Lancia Delta HF Integrale — oggi venduta anche a oltre 60.000 euro — sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Il risultato? Un omaggio contemporaneo che conserva le proporzioni e i tratti iconici del modello originale, come l’inconfondibile montante C, ma introduce novità audaci. Tra queste, spiccano i passaruota maggiorati ispirati allo stile Liberty Walk e grandi cerchi in lega che esaltano l’impronta sportiva. Un mix di passato e futuro che reimmagina la celebre berlina torinese con un linguaggio estetico moderno e aggressivo, senza tradirne l’identità.

Le modifiche più radicali al design si concentrano nella parte posteriore, dove i gruppi ottici tradizionali lasciano spazio a un innovativo elemento orizzontale a tutta larghezza. Ai lati spiccano luci affilate, incorniciate da una struttura nera che ospita anche la targa al centro. A completare il look aggressivo, un grande diffusore con quattro terminali di scarico evidenzia l’anima sportiva della vettura.

Il lavoro di Simolude resta una visione personale e creativa della leggendaria Delta, ma non è da escludere che alcuni elementi possano ispirare il futuro modello. In attesa di scoprire la nuova generazione, prevista nel 2026, cresce l’interesse verso la direzione stilistica che Lancia intraprenderà dopo la nuova Lancia Ypsilon e il concept Lancia Pu+Ra.