Alfa Romeo 159 TI TBI: in un video meccanico rimette a nuovo la vettura rimasta ferma per 5 anni

Protagonista di un recente video di Italia Autos, officina inglese specializzata nella manutenzione di vetture italiane, è proprio una Alfa Romeo 159. Questo modello, molto diffuso in Europa come “auto zombie”, aveva sostituito la 156 che a sua volta, era il successore della 155. Prodotta tra il 2005 e il 2011, la 159 era stata offerta con diverse motorizzazioni. Presentata al Salone di Ginevra 2005, si distingueva per linee sportive e interni eleganti. Basata sul pianale Alfa Romeo/GM Premium, ereditava tecnologie da una joint venture tra Fiat e General Motors. La 159 era più grande e pesante rispetto alla 156, con un telaio rigido in acciaio ad alta resistenza e sospensioni avanzate. Fu proposta anche in versione Sportwagon.

In un video pubblicato da Italia Autos su YouTube un’Alfa Romeo 159 rinasce dopo essere rimasta ferma per 5 anni

La vettura riparata da Italia Autos è una versione TI TBI, equipaggiata con un motore benzina particolare da 1.750 cc, che la rende un esemplare interessante per gli appassionati del marchio del Biscione e della meccanica italiana.

Il motore della Alfa Romeo 159 TI TBI, disponibile solo negli ultimi due anni di produzione (2009-2011), era un 4 cilindri 16 valvole da 200 cavalli e 320 Nm di coppia, caratteristiche tipiche del marchio del Biscione. Per questo motivo, l’officina inglese nelle West Midlands ha deciso di restaurare la vettura, ferma da cinque anni.

Dal video emerge che la berlina non presentava danni evidenti, ma necessitava di interventi su interni, motore e carrozzeria, con una ritinteggiatura completa di paraurti posteriore e baule. Il risultato finale, visibile nelle ultime scene del filmato, è molto soddisfacente e il proprietario sarà sicuramente contento del lavoro svolto. Sul mercato attuale, la Alfa Romeo 159, soprattutto nelle versioni più recenti, non ha una domanda elevata, ma un modello TBI in buone condizioni può raggiungere un valore vicino ai 10.000 euro.