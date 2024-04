Carlos Tavares incontrerà i sindacati dopo mesi di richieste

Per mesi i sindacati italiani avevano chiesto un incontro con il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. Il manager portoghese ha finalmente detto si. L’incontro si terrà mercoledì alla vigilia dello sciopero generale proclamato a Torino per tutti i lavoratori del settore automobilistico. L’incontro si terrà a Torino in occasione dell’inaugurazione del nuovo reparto di produzione delle trasmissione eDct.

Spesso i sindacati hanno invocato l’intervento di Carlos Tavares. Questo in special modo dopo che si è saputo dell’assenza del numero uno di Stellantis ai recenti tavoli automotive promossi dal ministro delle imprese e del made in Italy nei giorni scorsi. Dopo che il manager ha disertato i tavoli relativi a Mirafiori e Melfi la Fiom ha chiesto l’intervento del governo in quanto i tavoli senza il CEO di Stellantis a giudizio del sindacato non avrebbero senso.

Finalmente così i reponsabili dei principali sindacati che si occupano dei dipendenti del gruppo e anche dei loro fornitori potranno chiedere direttamente a Carlos Tavares le intenzioni del suo gruppo per quanto riguarda l’Italia e i suoi stabilimenti alla luce dei quasi 4 mila esuberi annunciati nelle scorse settimane da Stellantis che ha raggiunto un accordo con tutti i sindacati ad eccezione della FIOM. Ricordiamo che fino ad ora comunque Tavares ha rassicurato tutti sul fatto che Stellantis intende puntare forte sull’Italia per quanto riguarda i suoi piani futuri. Vedremo dunque quelle che saranno le sue rassicurazioni per quanto riguarda il futuro degli stabilimenti italiani del gruppo che verranno date mercoledì ai sindacati.