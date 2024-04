Fiat Panda confermata fino al 2030 a Pomigliano: lo ha detto Carlos Tavares

Oggi il numero uno di Stellantis Carlos Tavares ha confermato che Fiat Panda continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento di Pomigliano fino al 2030. Si tratta dunque di una ulteriore estensione della produzione che in un primo momento si doveva concludere a fine 2026 ma che poi era stata estesa nei mesi scorsi di un anno fino a fine 2027. Adesso arriva la conferma da parte del CEO di Stellantis che l’auto attuale sarà adeguata per essere conferme alle normative sulle emissioni e che continuerà ad essere prodotta nella fabbrica di Pomigliano fino alla fine del decennio.

Carlos Tavares prolunga fino al 2030 la vita dell’attuale Fiat Panda che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano

Per questo Stellantis investirà una grossa cifra come confermato da Carlos Tavares in persona. Dunque una buona notizia per tutti i dipendenti della fabbrica che possono stare tranquilli fino al 2030 dato il gran numero di immatricolazioni che garantisce Fiat Panda e che dunque assicurano alla fabbrica di mantenere alti i livelli di produzione a prescindere da quanti e quali altre auto vengono produtte in quell’impianto.

Ricordiamo che oltre a Fiat Panda a Pomigliano vengono costruitri anche Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet che si stanno pure ben comportando garantendo ottimi numeri fino ad ora allo stabilimento di Stellantis. Ciò significa anche che per molti anni la vecchia e la nuova Panda coesisteranno nella gamma di Fiat. Ma la cosa del resto non stupisce più di tanto se si considera che si tratta di due auto totalmente diverse appartenenti a due segmenti di mercato distinti e che dunque non si fanno alcuna concorrenza interna come invece avviene in altri casi.

Ricordiamo che Fiat Panda è da anni ormai l’auto più venduta in assoluto in Italia e anche nel resto d’Europa continua a comportarsi molto bene. Dunque la scelta di proseguire nella sua produzione sembra sicuramente molto azzeccata anche nell’ottica dell’accordo tra governo e Stellantis per la produzione di un milione di auto all’anno in Italia a partire dai prossimi anni.