Opel: risultato record a marzo in Germania

Risultati record per Opel: nel mese di marzo sono stati immatricolati circa 3.200 veicoli commerciali leggeri (LCV) del produttore di Rüsselsheim. Si tratta di circa l’80 per cento in più rispetto a marzo dell’anno precedente. La quota di mercato dell’11,6 per cento nel segmento dei veicoli commerciali leggeri rappresenta un nuovo massimo storico per Opel Combo, Vivaro e Movano sul mercato tedesco.

Nel primo trimestre le immatricolazioni di nuovi furgoni di Opel sono aumentate del 93,3%

Nel primo trimestre del 2024 sono stati immatricolati in totale circa 6.900 furgoni Opel. Si tratta di un aumento del 93,3 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente e si traduce in una quota di mercato del 9,4 per cento (2023: 5,6 per cento).

Nei primi tre mesi dell’anno Opel è riuscita anche a ottenere forti guadagni nella quota di mercato combinata dei veicoli commerciali leggeri e delle automobili, portandola al 5,7 per cento (2023: 4,6 per cento). Oltre 44 mila veicoli di nuova immatricolazione hanno garantito una crescita del 30,2 per cento.

Solido anche il bilancio delle autovetture: con oltre 37.000 immatricolazioni, nel primo trimestre è stata raggiunta una crescita del 22,7 per cento e una quota di mercato del 5,3 per cento (2023: 4,6 per cento) rispetto all’anno precedente. La nuova Astra ha avuto un particolare successo nel mese di marzo. Con circa 4.000 nuove immatricolazioni il risultato rispetto allo stesso mese dell’anno scorso è più che raddoppiato. Ciò ha reso Astra il modello della casa tedesca più venduto a marzo.

“Opel resta sulla strada del successo. Rispetto all’anno precedente, siamo cresciuti significativamente in termini di volume e quota di mercato sia per i veicoli commerciali leggeri che per le autovetture. Abbiamo registrato un ottimo risultato per i furgoni, soprattutto nel mese di marzo. Questa è la conferma della nostra chiara rotta e della nostra strategia di successo”, afferma Patrick Dinger, responsabile del marchio Opel Germania.