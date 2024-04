Alfa Romeo: Alfetta o Giulietta qualcosa di bello accadrà

Alfa Romeo nei prossimi anni punta a conquistare il mercato premium con il lancio di numerosi modelli. Tre di questi sono stati già confermati: si tratta di Milano che sarà svelato tra 4 giorni e delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Queste però non saranno le uniche auto ad arrivare nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Dal 2027 in poi infatti vedremo nuovi modelli. Quanti e quali dipenderà molto da come andranno le cose nel frattempo sia dal punto di visto geopolitico che da quello delle vendite e delle quote di mercato che lo storico marchio milanese sarà stato in grado nel frattempo di conquistare con le sue nuove auto.

Giulietta o Alfetta? Alfa Romeo ci sta pensando ancora ma qualcosa si farà

Per quanto riguarda il segmento C si vocifera con sempre maggiore intensità che Tonale non sarà l’unica proposta di Alfa Romeo. Infatti dal 2027 è possibile l’arrivo di un secondo modello che sfrutterebbe la piattaforma STLA Medium con autonomia di 700 km e che potrebbe essere prodotto in Italia. Ancora non è chiaro di quale modello esattamente si tratterà. Si parla o di una nuova Alfetta o di una nuova Giulietta. In ogni caso qualcosa di bello accadrà per la gioia dei numerosi fan della casa automobilistica del Biscione che da tempo aspettano di poter mettere le mani su una berlina compatta.

Se si tratterà di Giulietta, che qui vi mostriamo in un noto render realizzato dal creatore digitale Mirko Del Prete, farà la gioia di tutti coloro che dal 2020 aspettano il ritorno di questo modello, il più venduto in assoluto dal Biscione negli ultimi decenni. Se invece alla fine si farà l’Alfetta si tratterà di un nome storico il cui ritorno metterebbe d’accordo tutti i fan del Biscione. In ogni caso si tratterà di una berlina coupè a coda tronca dal carattere molto sportivo.