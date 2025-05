Stellantis supera Toyota in Europa nella vendita di auto ibride

Nel corso del primo trimestre del 2025, secondo quanto emerso dai dati raccolti, Stellantis avrebbe superato il costruttore giapponese Toyota nelle vendite di veicoli ibridi, un traguardo significativo considerando il primato che il marchio nipponico deteneva in questa categoria sul mercato europeo.

Questi risultati segnano i primi effetti tangibili di una nuova strategia di equilibrio tra auto ibride ed elettriche, introdotta con l’arrivo del nuovo team dirigenziale europeo, sotto la guida di Jean-Philippe Imparato. A diffondere la notizia è stata la redazione di Les Echos: secondo il quotidiano economico francese, il gruppo franco-italo-americano ha chiuso il trimestre al vertice del mercato degli ibridi, conquistando la leadership che Toyota aveva recentemente ottenuto in Europa in questo specifico segmento.

Infatti, secondo i dati della società indipendente Inovev, Stellantis ha venduto 194.858 auto ibride nel primo trimestre del 2025, ovvero 67.000 in più rispetto a Toyota e quasi 100.000 in più rispetto ai marchi del gruppo Renault. “Se si considerano anche i veicoli commerciali leggeri, Stellantis si avvicina alle 240.000 unità. Anche in questo caso, supera la casa giapponese”, aggiunge il media francese.

Si tratta di una strategia che, tra gli altri, sta portando benefici concreti anche al marchio Alfa Romeo. Un esempio evidente è rappresentato dalla decisione di Stellantis di lanciare la nuova Alfa Romeo Junior con una doppia motorizzazione, disponibile sia in versione ibrida che completamente elettrica.

Questa scelta riflette la volontà del gruppo di offrire un’alternativa equilibrata tra tradizione e innovazione, rispondendo in modo flessibile alle diverse esigenze del mercato. Tale approccio ha contribuito in modo significativo al rilancio del brand, riportandolo al centro della scena automobilistica europea.

“Il successo di Junior è confermato in un segmento europeo in forte espansione”, ha commentato Jean-Philippe Imparato, direttore di Stellantis Europe. “Dobbiamo continuare a costruire metodicamente la fase successiva, bilanciando l’offerta elettrificata e quella ibrida. Abbiamo ancora cinque anni.” Nei primi quattro mesi del 2025 in Italia sono state immatricolate 11.794 unità, in crescita del 33% rispetto al 2024, con una quota di mercato del 2,0% in crescita di 0,5 punti, a conferma di una crescita costante e strutturata.