Stellantis ha conquistato un importante premio in Brasile

Il Programma Stellantis sulla Biodiversità ha vinto il XIV Premio Hugo Werneck per l’Ambiente e la Sostenibilità, nella categoria “Miglior esempio di biodiversità”. Nato nel 2014, presso l’Automotive Hub di Goiana (PE), il progetto ha già raggiunto il traguardo delle 150mila piantine piantate, contribuendo sempre più a conservare il bioma autoctono della regione del Pernambuco. Si è svolta a Belo Horizonte (MG) la cerimonia di consegna del più grande premio ambientale del Brasile.

Stellantis vince il premio Hugo Werneck per l’ambiente e la sostenibilità

Il Premio Hugo Werneck, creato nel 2010, è un riferimento nazionale nella lotta per la conservazione dell’ambiente. In questa 14a edizione, il tema del premio era “La municipalizzazione delle questioni ambientali” e i partecipanti hanno gareggiato in 20 categorie. Nel corso della sua storia, il Premio Hugo Werneck ha avuto più di mille candidature e 170 vincitori e premiati.

“È con grande soddisfazione e gioia che riceviamo questo traguardo, che evidenzia il lavoro estremamente importante di tutto il team ambiente, che con impegno ha sviluppato diverse azioni a favore della biodiversità e dello sviluppo delle persone, entrambi estremamente importanti per gli Stellanti. Oltre a contribuire alla conservazione della Foresta Atlantica, il Programma Biodiversità di Goiana promuove anche l’educazione ambientale e genera valore per la comunità della regione. È un impegno di cui siamo molto orgogliosi”, sottolinea l’ingegner Roberto Soares, senior Manufacturing manager di Stellantis.

Il Programma Biodiversità è un’azione proattiva e volontaria. Stellantis è impegnata a promuovere azioni rilevanti nella regione per la conservazione della Foresta Atlantica, selezionando, coltivando e donando piantine. Di conseguenza, è stato costruito un vivaio di un ettaro, in cui vengono prodotte piantine di 295 specie di flora, di cui 27 in via di estinzione, come il brazilwood, il visgueiro, il jangada wood e l’ironwood.

Con 150.000 piantine piantate, l’obiettivo del progetto è quello di continuare ad espandersi, fino a coprire una superficie di 304 ettari di aree verdi e corridoi ecologici. Inoltre, il Programma Biodiversità ha già accolto più di duemila studenti della rete municipale negli asili nido dell’unità, offrendo l’opportunità di diffondere l’importanza e la necessità dell’impegno di tutti nella conservazione del bioma.

Il programma incoraggia anche gli insegnanti delle scuole partecipanti a trasmettere queste conoscenze all’interno della classe, incoraggiando gli studenti a sviluppare progetti di sostenibilità in base alla loro realtà e vita quotidiana, come orti comunitari, corretto smaltimento dei rifiuti, piantagione di piantine, tra gli altri.