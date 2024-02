Stellantis ribadisce la centralità del suo stabilimento di Goiana

In un incontro tenutosi ieri a Recife con il governatore del Pernambuco, Raquel Lyra, il presidente di Stellantis per il Sud America, Emanuele Cappellano, ha ribadito l’impegno dell’azienda nei confronti dello Stato e l’importanza strategica dell’Hub Stellantis Automotive a Goiana. “Esportiamo i nostri prodotti e molta conoscenza nel mondo, compresi i software sviluppati a Pernambuco, grazie alla capacità tecnica dei nostri ingegneri brasiliani e di Pernambuco. Questo ci riempie di orgoglio e ci dà la certezza che siamo sulla strada giusta”, ha dichiarato Cappellano.

Stellantis genera più di 60mila posti di lavoro diretti e indiretti nella regione, oltre ad esportare veicoli e tecnologia

Nell’occasione Cappellano ha celebrato anche l’andamento del mercato estero, che ha dato impulso all’export dei modelli prodotti a Goiana, e ha evidenziato il piano di sviluppo della filiera automobilistica regionale. Dalla sua implementazione nel 2015, Stellantis è stata responsabile della creazione di oltre 60mila posti di lavoro diretti e indiretti nello Stato.

Durante l’incontro, il presidente di Stellantis per il Sud America ha dichiarato che l’hub riceverà nuovi investimenti nell’ambito del ciclo che sarà annunciato prossimamente. “Il piano che annunceremo porterà Stellantis a un nuovo livello. Avremo un ruolo da protagonisti della mobilità sicura, sostenibile e accessibile, generando sviluppo e ricchezza per il territorio e per l’intero Paese”, afferma Cappellano.

Il nuovo ciclo di investimenti includerà nuovi prodotti e servizi, oltre all’ampliamento della filiera per lo sviluppo e la localizzazione di nuove tecnologie per accelerare la decarbonizzazione della mobilità. Durante l’incontro sono stati presentati anche alcuni traguardi raggiunti da Stellantis nello Stato, come il nuovo record di esportazione di veicoli nel 2023. Da gennaio a dicembre, Stellantis è stata responsabile del movimento di oltre 2,5 miliardi di R$ a Suape grazie alla produzione di Goiana .

Rispetto all’anno precedente, le spedizioni effettuate attraverso il Porto di Suape sono cresciute del 23%. I modelli esportati – Fiat Toro, Ram Rampage, Jeep Commander, Compass e Renegade – servono i mercati sudamericani e caraibici. “I risultati raggiunti dimostrano la competitività dei nostri prodotti e servizi e attestano la qualità del processo produttivo nel Complesso di Goiana. È un risultato che il team Stellantis deve celebrare a Pernambuco e in tutto il Paese”, ha concluso Cappellano.