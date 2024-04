DS Automobiles ha appena superato la barriera delle 25 mila immatricolazioni in Spagna

Nel dicembre 2016, il mondo dei motori si è riunito in via Doctor Esquerdo a Madrid, nell’esclusivo quartiere del Retiro, per assistere a un evento: l’apertura del primo DS Store in Spagna, un passo decisivo per creare una rete commerciale distintiva e indipendente per DS Automobiles in quel Paese. Quasi otto anni e più di 30 DS Store inaugurati dopo, il marchio francese di lusso di riferimento in termini di mobilità raggiunge un nuovo traguardo superando le 25.000 immatricolazioni in Spagna, affermandosi come un marchio premium riconosciuto tra gli automobilisti più esigenti.

Nel 2024, DS Automobiles prevede di continuare la sua progressione nel mercato spagnolo

Come non potrebbe essere altrimenti per un’azienda che ha fatto dell’elettrificazione uno dei suoi tratti distintivi, il peso della gamma E-TENSE, che riunisce le versioni elettrica e ibrida plug-in dei diversi modelli della famiglia DS, è molto notevole: è passata dallo 0% al 38,4% delle immatricolazioni in soli cinque anni, che separano il 2018 dal 2023. Su DS 9, rappresenta l’85,7% delle vendite dal lancio, 210 unità su 245.

Per modello, le diverse generazioni del SUV DS 7, che un tempo fu il primo veicolo ideato, progettato e sviluppato in modo indipendente dai team tecnici di DS Automobiles, ha anche l’onore di essere l’auto più venduta del marchio in Spagna, con 17.192 immatricolazioni dal il suo lancio. Il 25,2% di essi corrisponde alle versioni E-TENSE che, con tre motori dotati della più avanzata tecnologia Plug-In Hybrid, presentano un’offerta unica nel mercato spagnolo. Seguono nella classifica la DS 3, con 4.729 immatricolazioni, e la DS 4, con 3.109 immatricolazioni, di cui un terzo appartenente alla gamma E-TENSE, alla quale presto si aggiungeranno le versioni 100% elettriche.

Per l’immediato futuro, DS Automobiles prevede di aprire 4 nuovi DS Store nel corso dell’anno. Per quanto riguarda il rapporto con il cliente, Only You Privilege offrirà un catalogo di 60 esperienze esclusive durante tutto l’anno e si prevede di continuare ad aumentare le vendite del marchio attraverso la sua piattaforma online.

“Superare le 25.000 immatricolazioni in così poco tempo è un evento notevole in un mercato conservatore come quello premium, in cui competono marchi con decenni di prestigio e savoir-faire alle spalle. Il lancio di DS Automobiles è stata una scommessa rischiosa che è riuscita a costruire il suo successo grazie a una proposta innovativa e diversa, ispirata alla leggendaria DS “Lo Squalo” del 1955, che ha posto l’accento su aspetti come l’elettrificazione con la gamma E. -TENSE e ha introdotto nell’automobile tecniche emerse dall’universo del lusso francese, come il guilloché “Clous de Paris”, di cui ha fatto uno dei suoi tratti distintivi. Siamo riusciti a trovare una clientela desiderosa di nuove sensazioni, che era alla ricerca di una nuova visione del premium e abbiamo grandi innovazioni nel nostro portafoglio per convincere gli automobilisti più esigenti e sibaritici “, ha dichiarato Olivier Quilichini , direttore di Stellantis Premium Cluster per Spagna e Portogallo.