Tavares: “Il governo aiuti gli italiani ad acquistare auto elettriche”

Carlos Tavares è tornato nuovamente a parlare di incentivi chiedendo al governo italiano di aiutare gli italiani ad acquistare auto elettriche con maggiori incentivi. Secondo il numero uno di Stellantis questa è la condizione necessaria senza la quale è impensabile riportare la produzione di auto nel nostro paese ad oltre 1 milione di unità all’anno come vorrebbe fare il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

Tavares chiede al governo italiani di aiutare i consumatori ad acquistare più auto elettriche in questa fase iniziale

Tavares ha ricordato i grandi investimenti fatti in Italia e le tante novità in arrivo per gli stabilimenti presenti nel nostro paese tra cui un piano per il rilancio della fabbrica di Mirafiori. Il CEO di Stellantis però ha ribadito che un grosso problema attualmente è rappresentato dalla scarsa domanda degli italiani nei confronti delle auto elettriche cosa che mette in forte rischio le attività del suo gruppo automobilistico.

Tavares ha ribadito che la sua azienda sta investendo pesantemente sulla produzione di auto elettriche in Italia ma che la produzione all’inizio è più costosa e di conseguenza sono necessari degli incentivi che consentano agli italiani di poter acquistare auto elettriche a prezzi ragionevoli.

“Così rischiamo di mancare l’opportunità di aumentare la produzione di veicoli elettrici in Italia. Il governo italiano dovrebbe considerare il sostegno ai consumatori nazionali, poiché le auto elettriche hanno un costo più elevato rispetto a quelle tradizionali a combustione interna. Data la particolarità del mercato italiano, dovrebbe ricevere un supporto maggiore rispetto ad altri mercati”, ha detto l’amministratore delegato del gruppo Stellantis. Vedremo se il suo appello sarà ascoltato dal mondo politico e se qualcosa cambierà da questo punto di vista nel nostro paese.