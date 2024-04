Citroën: nel primo trimestre 2024 conferma il suo forte trend di crescita in Italia

Citroën è partita bene in Italia nel primo trimestre 2024 che si è concluso da pochi giorni. La casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis ha confermato il suo forte trend di crescita nel nostro paese con oltre 8 mila veicoli immatricolati nel corso del mese di marzo che garantiscono al marchio transalpino una quota di mercato del 4,4 per cento.

Questo risultato conseguito da Citroën conferma e consolida le performance del marchio sul nostro territorio. Il merito di questo risultato va in particolare alla C3 che si conferma un’auto molto popolare risultando una delle preferite dagli italiani nel suo segmento di riferimento con una quota di mercato del 12,8 per cento, in crescita di circa 1,7 punti percentuali rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Anche l’elettrificazione da un grosso contributo alle vendite del marchio con le e-C4 ed e-C4 X che si posizionano tra le prime tre nel proprio segmento di mercato confermando un certo interesse da parte dei clienti italiani nei loro confronti.

Anche Citroën AMI continua a registrare il forte gradimento dei clienti italiani come testimoniano le vendite conseguite nel primo trimestre del 2024. La microcar ottiene una quota di mercato del 61 per cento e mantiene il primo posto anche quando si considerano tutte le alimentazioni, con una quota del 32 per cento. Considerando invece il marchio nel suo insieme la quota di questa prima fase del 2024 cresce di 0,24 punti percentuali rispetto al 2023, attestandosi al 4,56 per cento. La quota privati è del 4,78 per cento e pone la casa francese all’ottavo posto del ranking. Dunque si tratta di un ottimo inizio di anno che fa ben sperare per i prossimi mesi in vista dell’imminente debutto della nuova C3 che potrebbe portare nuova linfa alle vendite del marchio di Stellantis.