Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco le auto di cui non si parla ma che a sorpresa potrebbero arrivare

Alfa Romeo, Fiat e Lancia nei prossimi anni lanceranno numerosi nuovi modelli. Il Biscione si appresta al debutto di Alfa Romeo Milano e poi nel 2025 e nel 2026 le nuove Giulia e Stelvio. Fiat invece a luglio svelerà la nuova Fiat Panda e poi nel 2025 la nuova Multipla che sarà seguita dalle nuove generazioni di Strada e Fastback che diventeranno dei modelli globali. Lancia infine si appresta a far debuttare l’ammiraglia Gamma e la nuova Delta.

Ecco le auto di cui si parla poco che non sono state ancora confermate ma che potrebbero arrivare ad un certo punto nelle gamme di Alfa Romeo, Fiat e Lancia

Questi al momento sono i modelli sicuri ma ve ne sono molti altri in rampa di lancio che potrebbero arrivare qualora le cose andassero in una certa maniera per Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Lancia ad esempio potrebbe arricchire entro il 2030 la sua gamma con un quarto modello un SUV che potrebbe aumentare e non di poco le sue vendite. Ovviamente si tratta solo di voci in quanto al momento nessun veicolo di questo tipo è previsto ufficialmente nei piani del brand per il suo rilancio in Europa.

Alfa Romeo invece potrebbe riportare sul mercato una nuova Duetto, una nuova Alfetta e anche una nuova GTV. Qualcuno parla anche di una MiTo ma in questo caso le probabilità sembrano essere davvero poche. Anche in questo caso molto dipenderà da come andranno le vendite nei prossimi anni e da quella che sarà nel frattempo la situazione geopolitica.

Quanto a Fiat, potrebbe arrivare una versione più grande della 500 con 5 porte che potrebbe diventare la nuova top di gamma della famiglia 500 che come sappiamo nei prossimi anni si contrapporrà alla famiglia Panda. Queste dunque sono le auto che a sorpresa potrebbero arrivare ad arrichire la gamma di Alfa Romeo, Fiat e Lancia nel corso dei prossimi anni. Vedremo dunque come si evolverà la situazione delle tre famose case automobilistiche italiane che fanno parte del gruppo Stellantis.