Alfa Romeo si consolida nel mercato auto in Italia nel primo trimestre 2024

In attesa del lancio del SUV Alfa Romeo Milano la casa automobilistica del Biscione ha comunicato i suoi dati di vendita per quanto riguarda il primo trimestre del 2024 in Italia. I dati sono in linea con quanto registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Infatti nei primi tre mesi dell’anno le immatricolazioni per lo storico marchio milanese sono state circa 6.600 con una quota di mercato dell’1,5 per cento.

Alfa Romeo chiude il primo trimestre del 2024 con circa 6.600 unità vendute e una quota dell’1,5%

Ancora una volta il grande mattatore per Alfa Romeo è stato il crossover Tonale che con una quota di mercato del 5,7 per cento si è confermato uno dei modelli preferiti dagli italiani nella sua categoria con una crescita dello 0,7 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Grazie a questo consolidamento dei risultati nel suo mercato interno la casa automobilistica del Biscione potrà vivere al meglio il debutto del SUV Milano che ormai è imminente. Infatti il veicolo sarà svelato il prossimo 10 aprile alle ore 17 a Milano. La presentazione potrà essere seguita in diretta streaming sui canali social del brand premium di Stellantis.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia si è detto soddisfatto dei risultati fin qui raggiunti dal Biscione nel nostro paese e pensa che il SUV compatto Milano sarà una carta vincente per la crescita ulteriore delle immatricolazioni del brand di Stellantis. Con Milano dunque si apre un nuovo emozionante capitolo della storia della casa automobilistica italiana che vuole essere protagonista nel segmento premium del mercato auto a livello globale per molti anni.