Stellantis: Eurorepar Car Service continua la sua crescita a doppia cifra

Dopo aver festeggiato il suo 20° anniversario nel 2023, Eurorepar continua la sua ascesa e lo sviluppo della sua rete, che conta oggi 6.300 officine associate in tutto il mondo. Mira inoltre a continuare il suo slancio dopo la crescita netta del 10 per cento nel 2023 e a continuare questa tendenza per il 2024, con nuovi paesi e regioni del mondo nel mirino. Per sostenere questo progresso, Eurorepar Car Service è presente anche alle principali fiere del 2024: Equip’Auto ad Algeri, AutoTechnica a Bruxelles, così come Automechanika a Buenos Aires e Istanbul, per esempio.

Eurorepar Car Service è diventato in breve tempo un riferimento nel settore delle riparazioni multimarca

Per reclutare riparatori, Eurorepar Car Service mette a disposizione della propria rete tutti gli strumenti per una più semplice gestione quotidiana. In particolare, si tratta della garanzia di avere accesso a ricambi di qualità per i propri clienti con un’offerta a 360°: gamma Eurorepar per veicoli di tutte le marche, gamma di ricambi originali Mopar (veicoli dei marchi del gruppo Stellantis), gamma di ricambi di produttori di attrezzature e la gamma SUSTAINera di componenti per l’economia circolare. Per garantire un livello di servizio di altissimo livello, Eurorepar Car Service offre una serie di corsi di formazione per i propri riparatori e risorse tecniche e di assistenza per aiutare i membri della rete a riparare veicoli di tutte le marche.

Il marchio offre anche servizi web pensati appositamente per i membri della rete e i loro clienti: per i meccanici, l’ordinazione dei ricambi è semplificata con il catalogo Multimarca Service Box: un sito ergonomico che centralizza tutte le referenze offerte, con consegne ai migliori standard in ogni mercato. Per i clienti, il sito Eurorepar Car Service propone appuntamenti con preventivi online, evidenza delle promozioni in corso, e presentazione dei servizi per facilitare le interazioni e offrire un servizio di qualità accessibile in ogni momento.

Il marketing e la comunicazione dei riparatori del marchio si rinnovano costantemente, con kit di comunicazione promozionale e istituzionale, kit dedicati ai social network, kit specifici, come per il Label VE recentemente lanciato, video professionali sui diversi servizi offerti in rete, e molto recentemente la predisposizione di un filmato istituzionale. Tutta la segnaletica viene fornita anche ai membri della rete. Questi materiali di comunicazione aiutano a sostenere la visibilità del marchio e a nutrire la sua immagine per renderlo un riferimento tra i clienti e i potenziali clienti della riparazione.