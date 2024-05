Leasys festeggia il suo primo compleanno con ottimi risultati 

Leasys è posseduta in parti uguali dal gruppo automobilistico Stellantis e dalla banca Crédit Agricole Consumer Finance. Un anno dopo il consolidamento con l’ex Free2move Lease, il fornitore di mobilità festeggia il suo primo compleanno con ottimi risultati per l’anno finanziario 2023. Il patrimonio è aumentato di 2 miliardi a 7,5 miliardi di euro (+ 32% rispetto all’anno precedente), e il fatturato totale è aumentato a 1,9 miliardi di euro (+ 15% rispetto all’anno precedente). Il margine operativo lordo ha raggiunto i 347 milioni di euro (+11%) e i costi del rischio sono stati dello 0,33% (-4% rispetto al 2022). Il risultato operativo si è chiuso a 201 milioni di euro.

Il fatturato totale di Leasys è aumentato del 15% a 1,9 miliardi di euro

Leasys ha aumentato l’acquisizione degli ordini commerciali del 45% a 177.000 contratti e ha migliorato la penetrazione nel canale LTR di Stellantis del 9% al 43%. Il gruppo ha inoltre migliorato la propria performance nei contratti multimarca (+62%), nei veicoli a basse emissioni (LEV, +40%) e nei veicoli commerciali leggeri (+115%). La flotta gestita è salita a 870.000 veicoli (+5% rispetto ad aprile 2023). Ciò va di pari passo con l’obiettivo di un milione di veicoli in stock fissato per il 2026.

Rolando D’Arco, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato : “Il 2023 è stato un anno chiave per Leasys poiché siamo riusciti a fornire risultati di successo sullo sfondo di cambiamenti storici legati al completamento del processo di consolidamento tra Leasys e Free2move Lease. In un contesto macroeconomico piuttosto volatile, questi risultati molto positivi testimoniano le nostre capacità e un passo concreto verso le nostre ambizioni per il futuro. Desidero ringraziare tutto il team per la resilienza e l’impegno continuo: l’impegno per l’eccellenza è l’elemento chiave che guida il motore della nostra crescita. Ci avviciniamo al 2024 con la stessa spinta: pronti a dare l’esempio e continuare la nostra ricerca di creazione di valore per tutti gli stakeholder”.

I risultati economici e commerciali di Leasys sono diretta conseguenza della “Go to Market Strategy”, che si fonda sui seguenti cinque pilastri: Importanti investimenti nella trasformazione digitale supportano la strategia di Leasys. Ottimizzi sistemi e processi e migliori il percorso del cliente. Due le attività principali: innanzitutto l’introduzione della piattaforma e-commerce di Leasys. È stato testato nei Paesi Bassi e sarà presto lanciato in altri mercati. È stata migliorata anche la piattaforma clienti My-Leasys. Il gateway digitale per i gestori di flotte aiuta i professionisti delle flotte a raggiungere economie di scala e ottimizzare il proprio TCO.

Uno dei pilastri della strategia di Leasys è l’impegno del team per raggiungere elevati livelli di soddisfazione del cliente. Leasys monitora tutti i punti di contatto con i propri clienti, osserva i loro feedback, valuta il loro tasso di soddisfazione e ottiene preziosi insight su come soddisfare al meglio le esigenze future. Nel 2024 l’azienda prevede di continuare a investire in tecnologie all’avanguardia. Ciò promuove l’innovazione e amplia il catalogo di prodotti e servizi, sempre con l’obiettivo di offrire un’esperienza cliente di prima classe.

Per far fronte agli ostacoli negativi derivanti da “tassi di interesse più alti e più lunghi” e alle pressioni inflazionistiche, Leasys ha perseguito la strada della diversificazione. A tal fine sono state rinnovate, ampliate ed aperte linee di credito con banche terze per un ammontare di circa 3 miliardi di euro.

Inoltre, il gruppo ha stanziato circa 1,4 miliardi di euro nell’ambito del suo primo programma EMTN. Ha così ampliato il suo programma di cartolarizzazione (LABIRS-1), garantito da contratti di affitto italiani, portandolo a 1,1 miliardi di euro. Nel 2024 l’obiettivo principale del brand di Stellantis è continuare a garantire la marginalità. Minori finanziamenti e minori costi operativi sono volti a consolidare la solidità finanziaria di Leasys.