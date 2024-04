DS Automobiles a marzo brilla in Italia per market share e soddisfazione del cliente

Dall’Italia giungono notizie positive per DS Automobiles. Nel mese di marzo, il brand premium transalpino ha raggiunto nel Belpaese una quota di mercato dello 0.5% nelle passenger cars, con un incremento sia rispetto al mese precedente che al corrispondente periodo del 2023. La crescita costante registrata nel nostro bacino di sbocco conferma l’apprezzamento per i modelli del marchio e la sana impostazione data alla strategia aziendale.

Da segnalare, in particolare, le performance commerciali della DS 7. L’iconico SUV rappresenta il 70% delle vendite in Italia di DS Automobiles. Molto calda l’accoglienza per la Edit10n Limitée, serie speciale del modello che celebra il primo decennio di vita del marchio francese della galassia Stellantis. Il 22% delle immatricolazioni, nell’ambito della gamma e con riferimento alla piazza del Belpaese, va alla berlina media DS 4. Quest’ultima, nominta “Auto più bella dell’anno 2022”, piace per il design audace, l’elevato comfort e il tenore prestazionale che è in grado di esprimere.

Foto DS Automobiles

Se i dati relativi alle vendite regalano soddisfazione al management aziendale, non meno benefici per l’umore sono gli indici di soddisfazione dei clienti, che si confermano ai massimi livelli sia con riferimento alla fase di acquisto che nel post-vendita. Questo conferma la bontà della customer experience offerta dal brand transalpino ed è una leva in più per fidelizzare verso i prodotti DS Automobiles, perché la qualità del servizio è una componente primaria del legame instaurato con un marchio.

La casa automobilistica francese, perfettamente consapevole di ciò, ha posto il cliente al centro delle sue attività, costruendo attorno a lui un mondo di servizi esclusivo, fatto su misura. I dati commerciali e quelli legati alla soddisfazione dei clienti confermano che la bussola è stata orientata nella giusta direzione di marcia. Ricordiamo che la gamma DS Automobiles si compone attualmente dei modelli DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9, tutti proposti anche in versione elettrica o ibrida plug-in con la firma E-TENSE.