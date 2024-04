DS Automobiles rimane nella top 5 della classifica dopo l’E-Prix di Tokyo

La prima edizione dell’E-Prix di Tokyo, il quinto round del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, non è andata bene per DS Automobiles e Penske Autosport. Il circuito di 2,5 chilometri dell’E-Prix di Tokyo, disposto intorno al Tokyo Big Sight, vicino al lungomare, è stato molto complicato per le auto elettriche e i loro piloti questo fine settimana. Già nella prima sessione di prove libere, Stoffel Vandoorne ha riscontrato problemi alla batteria, direttamente collegati alle irregolarità della pista. Prima della gara, la batteria è stata nuovamente cambiata, e il campione del 2022 è partito dalla 18esima posizione in griglia, 4 posizioni dietro Jean-Eric Vergne. Da lì la DS E-TENSE FE23 ha iniziato uno spettacolare ritorno.

Con l’avanzare di questo primo E-Prix di Tokyo, Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne sono risaliti in classifica, adottando una strategia che avrebbe permesso loro di segnare alcuni punti alla fine dei 35 giri. La scommessa stava per essere vinta poiché il due volte campione Jean-Eric Vergne è salito all’11° posto. Seguendo le orme del suo compagno di squadra, Stoffel Vandoorne ha avuto un finale di gara più difficile, tagliando la bandiera a scacchi in 16esima posizione.

Sebbene DS Penske non abbia segnato punti sulle strade della capitale giapponese, tutti gli occhi sono già puntati sul circuito italiano di Misano, dove tra quindici giorni si disputeranno le gare 6 e 7 della 10a stagione dell’ABB Formula E World Championship. E su questo tracciato più convenzionale, i piloti di DS Automobiles e Penske Autosport cercheranno di essere ancora una volta protagonisti e di migliorare le loro posizioni in entrambi i campionati.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: «Sebbene siamo ancora nella top 5 della classifica squadre del Campionato del Mondo di Formula E, non siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questa prima gara in Giappone. È stato un fine settimana complicato, con problemi alla batteria che ci hanno condizionato durante i primi turni di prove libere. È stato un problema che abbiamo avuto il tempo di risolvere a sufficienza con le nostre vetture su questo circuito nuovo e molto atipico e le cui buche ci hanno danneggiato più degli altri. Sono sicuro che impareremo molto da questa esperienza. Ora è il momento di concentrarsi sulle prossime gare di Misano. “È un circuito più tradizionale e sarà migliore per le nostre vetture.”

Jean-Eric Vergne, campione di Formula E nel 2018 e 2019: «È stato un fine settimana difficile, senza punti, quindi è una delusione. Ma la stagione è ancora lunga, ci sono tante altre gare in programma e tutto è possibile. Continuiamo a lavorare duro, ma questo test giapponese è stato difficile. “Noi di DS dobbiamo analizzare tutto rapidamente e vedere come possiamo migliorare per il futuro.”

Stoffel Vandoorne, campione del mondo di Formula E nel 2022: «È stato un fine settimana difficile fin dall’inizio, quando abbiamo saltato le FP1 a causa di un guasto alla batteria. È stato un peccato perché eravamo su un circuito nuovo. Quei giri sarebbero stati molto importanti per cercare di trovare il nostro ritmo. Questo fatto ci ha condizionato per tutto il weekend. Ma non voglio usarlo come scusa. Semplicemente non eravamo abbastanza bravi, ci mancava velocità in qualifica. In gara non abbiamo progredito molto, non abbiamo mostrato il ritmo che ci aspettavamo. Abbiamo dovuto lottare con l’assetto, le gomme e la gestione dell’energia, il che ha reso molto difficili i progressi. “In DS dobbiamo imparare da tutto questo.”