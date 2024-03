Nuova Fiat Panda debutterà il prossimo 11 luglio giorno in cui Fiat festeggia 125 anni di attività. La vettura sarà molto diversa dalla generazione attuale tanto che per alcuni anni entrambe le auto continueranno ad essere vendute tranquillamente.

Man mano che ci avviciniamo sempre di più al suo debutto emergono nuovi dettagli sulla nuova Fiat Panda: ecco quanto sarà lunga

Una delle principali differenze tra la nuova Fiat Panda che sarà prodotta in Serbia e la vecchia Panda che invece continuerà ad essere prodotta a Pomigliano in Italia è la stazza. La futura generazione ha dimensioni maggiori. In particolare la lunghezza sarà quella di una vettura di segmento B. Al momento non si conoscono esattamente le misure di questo modello.

Tuttavia si presume che la nuova Fiat Panda possa essere lunga 4,01 metri. La vettura infatti sarà gemella della Citroen e-C3 che misura esattamente quella lunghezza. Ovviamente non possiamo escludere che alla fine la vettura di Fiat possa essere 1 o 2 cm più lunga o più corta ma comunque la misura sarà più o meno quella.

Questo garantirà maggiore capienza all’interno. Inoltre l’auto avrà la posizione di guida più alta rispetto alla Panda attuale, cosa che a molti piace. Il design sarà squadrato e l’abitacolo sarà essenziale e minimalista.

Prima del debutto ufficiale del prossimo 11 luglio sicuramente trapeleranno le prime immagini senza veli della nuova Fiat Panda, un po’ come avenne lo scorso anno sia con la Fiat 600 che con la nuova Fiat Topolino. Presto dunque conosceremo nel dettaglio la nuova vettura con la quale Fiat spera di aumentare e non di poco le sue vendite a livello globale.

Nuova Fiat Panda nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e arriverà sul mercato sia in versioni elettriche al 100 per cento che con motore a combustione interna. La versione entry level potrebbe partire da 13 o 14 mila euro mentre quella elettrica da poco più di 20 mila euro al netto di incentivi. L’autonomia sarà di 320 km.