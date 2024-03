Nuova Fiat Panda, Multipla, Strada e Fastback: dove saranno prodotte le future auto di Fiat?

Nuova Fiat Panda, Multipla, Strada e Fastback dovrebbero essere i nomi delle prossime 4 novità per la gamma della principale casa automobilistica italiana. Questo almeno secondo quanto anticipato dal numero uno della casa italiana, Olivier Francois nei giorni scorsi. I nomi non sono ancora ufficiali quindi diciamo per il momento che si tratta più di soprannomi anche se le prime due dovrebbero essere quasi certe. La prima ad arrivare sarà la nuova Panda che vedremo a luglio anche se le sue immagini trapeleranno sicuramente prima di quella data. Si tratterà d un crossover di segmento B dalle linee squadrate.

Ecco dove potrebbero essere prodotte le nuove Fiat Panda, Multipla, Strada e Fastback

Poi nel 2025 toccherà alla nuova Fiat Multipla che tornerà nelle vesti di crossover di segmento C lungo circa 4,4 metri per fare concorrenza alle auto di Dacia, come anticipato in un podcast dallo stesso Francois. Successivamente ma sicuramente entro il 2027 arriveranno anche un nuovo pickup erede di Strada che sarà venduto anche in Europa e un SUV Coupè che dovrebbe rappresentare una sorta di nuova generazione dell’attuale SUV venduto in America Latina.

La domanda che tanti si fanno è dove queste auto di Fiat saranno prodotte per quanto riguarda l’Europa. Per il momento abbiamo due certezze. La nuova Panda sarà prodotta in Serbia presso lo stabilimento di Kragujevac dove fino a poco tempo fa veniva prodotta la monovolume 500L. La nuova Multipla invece sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Entrambe su piattaforma Smart Car di Stellantis.

Ancora invece non si sa nulla su dove saranno costruite le future eredi Fiat Strada e Fastback. Non possiamo escludere che venga scelto uno degli stabilimenti italiani di Stellantis, soprattutto se il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares riuscirà a trovare il famoso accordo con il governo italiano per riportare la produzione di auto nel nostro paese al di sopra del milione di unità all’anno. Ma ovviamente non possiamo nemmeno escludere che anche per queste due auto venga scelto uno degli stabilimenti di Stellantis nell’Europa dell’est o in Nord Africa. Senza dimenticare ovviamente la Spagna, la Francia o la Germania. Sicuramente più avanti avremo le idee più chiare.