Fiat Panda continua a registrare molte vendite: buone notizie per Pomigliano

Fiat Panda nella versione attuale è stata confermata fino al 2027. I più recenti dati di vendita di questa auto confermano la sua popolarità in Italia. Basti pensare che la vettura a febbraio si è confermata come l’auto più venduta nel nostro paese grazie alla bellezza di 11.348 immatricolazioni. Questi dati fanno capire come mai nonostante l’arrivo della nuova Fiat Panda a luglio Stellantis abbia deciso di prorogare la produzione di questa vettura che con questi numeri continua a trascinare la produzione dello stabilimento Stellantis di Pomiligano.

Non si arresta il successo di Fiat Panda che trascina lo stabilimento di Pomigliano con le sue vendite

Come annunciato da Olivier François, Amministratore Delegato di FIAT e Direttore Marketing di Stellantis, a partire da marzo la produzione della Fiat Panda aumenterà del 20 per cento per rispondere alla crescente richiesta dei clienti. Per quanto riguarda la Pandina, che come sappiamo è una versione speciale, la sua produzione partirà nel corso del prossimo mese di giugno.

A luglio invece arriverà la nuova generazione, che però come vi abbiamo anticipato lo scorso anno sarà prodotta a Kragujevac in Serbia sulla nuova piattaforma Smart car e sarà dunque una vettura totalmente diversa dalla versione attuale trasformandosi in una sorta di crossover lungo 4 metri dalle forme squadrate. Da questa auto poi deriverà una nuova famiglia di vetture che comprenderà anche la nuova Fiat Multipla e poi ancora una Fastback, un pickup e un camper.

Fiat Panda dunque continuerà ad avere un ruolo di primo piano nella gamma della principale casa automobilistica italiana per molti anni garantendo allo stabilimento di Pomigliano buoni numeri di produzione. Questo in attesa dell’arrivo di una o due nuove vetture pronte a sostuirla dopo il 2027 e in grado di garantire alla fabbrica italiana gli stessi volumi di produzione.