Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: “Sedan of the Year” secondo Top Gear Hong Kong

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, versione top di gamma della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione ha conquistato l’ennesimo premio della sua lunga carriera. La vettura di Alfa Romeo è stata infatti eletta “Sedan of the Year” da Top Gear Hong Kong. Si tratta di una delle testate più importanti del settore automobilistico a livello globale.

Top Gear Hong Kong premia Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio come berlina dell’anno

Tra i motivi per cui la rivista ha deciso di premiare proprio Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, oltre al design e alla raffinatezza tecnica, ha fatto la differenza anche il piacere di guida giudicata come memorabile ed emozionante. E’ questa dunque secondo la giuria del premio la cosa che differenzia maggiormente questa auto dalle sue concorrenti dirette. Del resto questa vettura definita anche come molto sensuale da Top Gear Hong Kong offre una dinamica di guida di altissimo livello che non ha eguali nella sua categoria Questo grazie in particolare alla presenza del motore V6 da 2.9 litri capace di erogare una potenza complessiva di 520 cavalli.

Il prestigioso titolo conferito da Top Gear Hong Kong rappresenta un segno significativo di riconoscimento a livello internazionale e conferma ulteriormente la profonda passione che lega i fan e gli esperti di tutto il mondo al marchio del Biscione.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio dunque si conferma come una vettura molto amata sia dalla critica che dal pubblico. Non a caso l’attesa di sapere come sarà la prossima generazione che vedremo nel 2026 è sempre più alta. In proposito si vocifera di una potenza di circa mille cavalli e di un’accelerazione da 0 a 100 km orari in meno di tre secondi. Vedremo dunque se anche la prossima generazione sarà all’altezza della fama di quella attuale.