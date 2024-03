Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carabinieri: un video anticipa il suo design?

Nei giorni scorsi Tommaso D’Amico, celebre architetto e creatore digitale ha proposto sul suo canale di YouTube la sua personale interpretazione di come potrebbe essere la futura generazione di Giulia Quadrifoglio. Sulla scia di quel render che è stato particolarmente apprezzato dai numerosi fan del Biscione, l’artista nelle scorse ore è tornato a proporre sempre sulla base di questa auto un nuovo modello: ci riferiamo alla nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carabinieri.

Sarà questo l’aspetto in futuro della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carabinieri?

Questo render anticipa quello che potrebbe essere lo stile di una futura versione della vettura pensata per l’Arma dei Carabinieri. Ricordiamo che la nuova Giulia debutterà entro la fine del 2026 come confermato ufficialmente dal CEO dello storico marchio milanese Jean Philippe Imparato. Considerato il lungo sodalizio tra Biscione e forze dell’ordine supponiamo che in futuro ci sarà spazio anche per una nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carabinieri nella flotta dell’Arma. Del resto parliamo di una vettura che si preannuncia davvero straordinaria e con un’accelerazione record e una velocità massima notevole potrebbe fare al caso delle forze dell’ordine italiane.

Nel video Tommaso D’Amico immagina una nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carabieneri esaltando in particolar modo le doti sportive della futura vettura del Biscione nella versione riservata alle forze dell’ordine, in particolare ai Carabinieri. Osservando l’auto dalla presenza visibilmente aggressiva, che allo stile e personalità aggiunge tanta grinta e potenza, si nota che questi requisiti danno un significato più attinente allo scopo cui essa è destinata. Ovviamente la livrea e quella tipica dell’Arma e non mancano sirene e altre caratteristiche tipiche. Nel video viene anche ipotizzato quello che potrebbe essere l’abitacolo di questa auto che sarà opportunamente arricchito per soddisfare le esigenze dell’Arma. Vedremo dunque se anche con questa auto arriverà in un secondo momento questa versione.